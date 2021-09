Am kommenden Samstag starten Tullns Herren in die Meisterschaft. Um 18 Uhr ist HIB Graz zu Gast in der Welser-Sporthalle. Das Vorspiel bestreitet das Future-Team um 16 Uhr.

Obmann Günter Grossberger freut sich, dass es endlich wieder los geht. „Vom ersten Training an hatten wir eine super Vorbereitung. Die ganze Mannschaft inklusive Trainer haben sehr gut gearbeitet.“ Die Neuzugänge fügten sich nahtlos ein, „die professionelle Einstellung von Lukas Majbik und Oliver Nikic war beeindruckend“.

Der UHC gewann alle Testspiele, darunter auch jene gegen die Meisterschafts-Mitbewerber Hollabrunn und Korneuburg.

Der Verein steckt sich ehrgeizige Ziele. „Wir wollen uns für das Aufstiegs-Play-Off qualifizieren.“ Dafür notwendig ist ein Platz unter den besten vier aufstiegsberechtigten Mannschaften der Gruppe Süd-Ost. „Aber wenn wir Fünfter oder Sechster werden, ist das auch kein Dilemma. Aber gerade nicht absteigen wie zuletzt ist nicht das Ziel! Wir orientieren uns nach oben.“

Das Niveau von Österreichs künftig zweigeteilter 2. Liga, die unter dem Namen HLA Challenge firmiert, ist wegen der Aufstockung der 1. und 2. Liga auf zwölf bzw. 19 Teams gesunken.

Die Stimmung in der Mannschaft ist besser als zuletzt. „Kampfgeist und Zusammengehörigkeitsgefühl haben in der letzten Saison etwas gefehlt.“