HLA Challenge: TULLN - LEOBEN 26:29. Tulln verlor das Spiel wie schon zuletzt in der Anfangsphase. Der Beginn wurde komplett verschlafen, Leoben wiederum war von Anpfiff weg hellwach. 1:5 stand es nach vier Minuten. Tulln wurde eiskalt erwischt. Oliver Nikic holte einen Siebenmeter heraus, verwarf aber. Und anstatt zum 2:2 auszugleichen, geriet Tulln mit 1:3 in Rückstand. Im Gegenstoß kassierte der UHC das 1:4 und nach Schritten von Lukas Majbik, dem besten Tullner, das 1:5.

Apropos Schritte: Tulln machte viel zu viele leichte Fehler, sich damit das Leben schwer und den Gegner stark. Zum Beispiel: Alexander Fritz leistete mit einem Fehlpass auf Vitas Ziura das 11:15 unfreiwillig vor. Ein Wurf von Tormann Florian Haag ging am leeren Tor vorbei (beim Stand von 7:11). In seinen ersten Aktionen führten „Schritte“ von Florian Schmied zu Ballverlusten. Nach der Pause warf Fritz bei einer Hundertprozentigen drüber (36.) – statt Minus-zwei hieß es im Gegenzug Minus-vier. Und die Flügelspieler hatten (mit Ausnahme von Philipp Wottawa) Ladehemmung. Alles vermeidbare Fehler, die eine Aufholjagd verhinderten.

Aber verloren wurde das Spiel gleich zu Beginn. Der Vier-Tore-Rückstand, den Tulln nach nicht einmal vier Minuten ausfasste, hielt bis ganz zum Schluss.

Den entscheidenden Unterschied machte Altmeister Vitas Ziura aus. Der fast 100-fache-Nationalteamspieler Österreichs mit exakt 200 Länderspieltoren narrte nicht nur einmal die Tullner Abwehr und legte mit seinem feinen Händchen und guten Auge viele Leobener Tore auf – so zum Beispiel das 23:27, als Leoben nach Zwei-Minuten-Strafen gegen Marek Kovachech und Patrick Stolz Zwei-Mann-Unterzahl hatte. Von der Auflage weg warf Maximilian Wolffhardt überhastet über das Tor …

Trainer Raimund Auß ließ nichts unversucht und ließ seine Mannschaft phasenweise mit sieben Feldspielern angreifen. Es reichte aber nicht.

„Der schlechte Beginn war wie ein Schlag ins Gesicht. Wir haben zuviele klare Chancen liegen gelassen“, ärgerte sich Auß. Was ihn zuversichtlich stimmt: „Wir haben wieder gesehen, dass wir mit den Besten der Liga mithalten können.“

WHA Challenge: TULLN - ADMIRA WIEN 33:13. Das ungleiche Duell hatte den Charakter eines Freundschaftsspiels unter Wettkampfbedingungen. Die chancenlosen Wienerinnen gingen zwar in Führung, lagen ab der siebenten Minute aber immer in Rückstand, der immer größer werdende Ausmaße annahm. Plus-20 lautete der Endstand. „Es war richtig fad – zu fad“, fand Spielerin Victora Hopfeld treffende Worte.