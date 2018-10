Das Unentschieden schmeckte wie ein Sieg. Tatsächlich ist das 28:28 als schöner Erfolg zu werten. Denn die mit vier slowenischen Legionärinnen gespickten Kärntnerinnen gelten als großer Titelfavorit. Vor der Pause ließen sie ihre Klasse aufblitzen, lagen zur Halbzeit schier uneinholbar mit fünf Toren in Führung. Das Plus-fünf schmeichelte zugleich den Gästen. Denn immer wieder hatte Tulln im Finish der ersten Hälfte auf zwei Tore verkürzen können und die Gegentreffer zum 12:17 und 12:17 erst kurz vor der Pausensirene kassiert.

Tulln meldete sich mit einem 4:0-Run zum Start in die zweite Halbzeit eindrucksvoll zurück (16:17). Beate Tataruch sorgte für das 17:18 – und dann passierte es. Die 30-Jährige machte einen falschen Schritt und schied mit Verdacht auf Kreuzbandriss aus. Bitter für Bea Tataruch, bitter für ihre Klubkolleginnen, die in der Folge das Herz in die Hand nahmen und bis zum Umfallen kämpften. Raphaela Kugler erzielte das umjubelte 19:18 – die erste Tullner Führung im Spiel überhaupt. Viki Forster erhöhte auf 20:18. Der große Favorit hing in den Seilen. Ferlach setzte auf doppelte Manndeckung (gegen Viki Hopfeld bzw. Selina Zeh und Kugler). Im Spiel Vier gegen Vier hielt Tulln gut mit. Das Spiel stand auf des Messers Schneide, war ungemein spannend. Riesenpech hatte Sophia Hüttmair mit einem Wurf ans Lattenkreuz – statt 27:25 stand es im Gegenzug 26:26. Tulln lag noch zwei Mal vorne (21:20, 26:25) und fünf Mal zurück, zuletzt sogar mit zwei Toren (26:28). Selina Zeh und Topscorerin Jojo Dovedan (verwandelte ihren vierten Siebenmeter) stellten auf 28:28.

Kathi Weber hielt den Punkt fest

Torfrau Katharina Weber war in der entscheidenden Phase ein toller Rückhalt. Eben erst ins Spiel gekommen, parierte sie in einer 1:1-Situation gegen Cerinvec (47.). Eine Hundertprozentige vereitelte sie in der Schlussminute gegen Akalovic. So kam Tulln 29 Sekunden vor Schluss noch einmal in Ballbesitz. Der Punkt war in der Tasche! Ein gewonnener Punkt und kein verlorener! Ein verdienter Punkt, den Tulln der verletzten Beate Tataruch widmet.