Die Meisterschaft nimmt Fahrt auf

Spiel – zwei Wochen spielfrei – Spiel – zwei Wochen spielfrei; jetzt ist es endlich vorbei mit den regelmäßigen Cup- und Länderspielpausen, geht es endlich in einem regelmäßigen Rhythmus weiter.

Am kommenden Samstag empfängt Tulln Ferlach. Dann wartet das Spiel gegen Atzgersdorf. Trainer Patrick Salfinger weiß, dass gegen den aktuellen Tabellen-Dritten und -Vierten die Latte hoch liegt. „Diese Spiele werden nicht einfach, sind aber wichtig, wieder den Rhythmus zu finden und einige Dinge auszuprobieren.“ Vor allem in Hinblick auf das wichtige Heimspiel am 25. März gegen Korneuburg, einen unmittelbaren Konkurrenten im Abstiegskampf. „Denn unser Ziel muss sein, sich gegen die Verfolgerinnen weiter absetzen zu können.“

Dann geht es Schlag auf Schlag weiter. „Mit den Wochenenden Korneuburg und Dornbirn glaube ich, dass wir das Saisonziel Klassenerhalt bereits fixieren und danach befreit aufspielen können.“