Tullner Auswärtssieg: Stark gekämpft und cool geblieben

Das war ein kräftiges Lebenszeichen des UHC Tulln. Mit einem Auswärtssieg in Graz war nicht unbedingt zu rechnen. Immerhin hatten die Steirerinnen drei ihrer letzten vier Spiele gewonnen und sich dem Vierten Atzgersdorf nur um ein Tor geschlagen geben müssen.

Der Jubel kannte bei Tulln keine Grenzen. „Es war ein echt gutes Spiel! Eine tolle kämpferische Mannschaftsleistung hat zum verdienten Sieg geführt“, freute sich Trainer Patrick Salfinger über den im Abstiegskampf so wichtigen Punktezuwachs.

Das Spiel in Graz begann hektisch. Es war geprägt von technischen Fehlern, aber einer auf beiden Seiten starken Deckungsleistung. Ein Extra-Lob verdiente sich Tullns junge Torfrau Valentina Hernach.

Die Gäste rissen das Geschehen an sich und bauten ihre Führung sukzessive aus. Eine Viertelstunde vor Schluss wurde es aber noch einmal enorm spannend. Graz, angeführt von Topscorerin Ivana Nikolic (13 Tore!), kam auf ein Tor heran (24:25, 49.).

Ausgerechnet in Unterzahl – Zwei-Minuten-Strafe für Petra Nagy – gelangen Tulln die entscheidenden Tore. Lisa Felsberger und Raphaela Kugler stellten auf 24:27! Salfinger war stolz auf seine Mannschaft. „Wir sind in dieser Phase ganz cool geblieben.“

Am Tabellenende tobt ein Vierkampf. Da Wiener Neustadt im Kellerderby gegen Dornbirn den ersten Saisonsieg landete und die rote Laterne an die Vorarlbergerinnen weiter reichte, sind die letzten Vier nur durch zwei Punkte getrennt.

Am Samstag fährt Tulln erneut in die Steiermark. In der letzten Runde des Jahres gastiert der UHC beim Tabellenfünften BT Füchse. Für Viki Hopfeld & Co. ist es das vierte Auswärtsspiel in Folge.