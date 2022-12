„Wahnsinns-Spiel“ der Tullnerinnen in der Steiermark

Werbung

In der Vorwoche der Erfolg in Graz, jetzt der Triumph in Trofaiach! Von den letzten vier Spielen – alle auswärts (!) – hat Tulln drei gewonnen. Im vermeintlich leichtesten, der Partie in Dornbirn, setzte es eine knappe Minus-Eins-Niederlage. Diesen Ausrutscher hat der UHC mit den zwei Siegen in der Steiermark mehr als wettgemacht.

„Es war echt wieder ein Wahnsinns-Spiel“, jubelte Trainer Patrick Salfinger. Er leitete die tolle Aufholjagd mit einer Umstellung ein. Tulln hatte mit einer 6:0-Deckung begonnen und mit Trofaiachs Wurfkanone Nikoleta Zizic erwartungsgemäß Probleme gehabt.

Salfinger korrigierte und forcierte nach zehn Minuten eine offensive Deckungsvariante. Damit gelang es tatsächlich, Zizic weitgehend aus dem Spiel zu nehmen und die „Füchse“ aus dem Konzept zu bringen. „Mit viel Tempo aus der Deckung heraus und dank des tollen Kampfgeists der Mädels konnten wir das Spiel noch vor der Pause drehen.“

Tullns Topscorerin Raphi Kugler (neun Tore, davon sechs verwandelte Siebenmeter) warf ihre Mannschaft kurz vor der Pause mit einem Siebenmeter erstmals in Führung (13:14). Mit der Pausensirene – zum bestmöglichen Zeitpunkt also – bestätigte Petra Nagy das Plus-Eins (14:15).

Tulln baute den Vorsprung konsequent aus. Zur Matchwinnerin avancierte nicht zuletzt Torfrau Valentina Hernach, die die Steirerinnen mit „Spitzenparaden“ (so Salfinger) zur Verzweiflung brachte. „Gesamtheitlich muss man sagen, dass die Deckungs- und die gesamte Mannschaftsleistung auf einem sehr hohen Niveau war. Ich bin stolz auf die Mädels. Die harte Arbeit zahlt sich aus, und die Mannschaft wächst immer mehr zusammen.“

Die Hinrunde wird erst im kommenden Jahr komplettiert, der Nachtragstermin gegen Wiener Neustadt ist noch offen. Heuer steht am 18. Dezember noch das Cupspiel gegen die MAG Fivers am Programm (Anpfiff in Tulln: 16.30 Uhr).