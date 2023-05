Spannung und Emotionen

Nach dem Spiel gegen die „Füchse“, das nach dramatischen 60 Minuten 27:27 endete, flossen die Tränen. Nicht Tränen der Enttäuschung, sondern des Abschieds und der Rührung. Gleich sechs Tullnerinnen beenden mit Saisonende ihre Karriere.

Das letzte Heimspiel der Saison war ungemein emotional – und spannend bis zum Schluss. Tulln lag ab der achten Minute immer in Führung, baute diese zwischenzeitlich auf vier Tore aus (21:17, 46.). Aber im hektischen Finish drohte sogar ein Punkt verloren zu gehen. Bruck/Trofaiach glich 38 Sekunden vor Schluss aus und hatte Überzahl (Zwei-Minuten-Strafe für Viki Hopfeld). Trainer Patrick Salfinger nahm Timeout. Was er gesagt hat? „Besser ein Punkt als kein Punkt.“ Und so spielte Tulln die restlichen 17 Sekunden erfolgreich herunter. Obmann Günter Grossberger: „Es war eine großartige Saison. Wir haben unsere Ziele übertroffen. Danke an unsere große Handball-Familie.“ Abgeschlossen wird die Saison am Samstag mit dem Spiel in Wr. Neustadt.