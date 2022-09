Tullnerinnen treffen auf einen Giganten

Werbung

Am Samstag wartet auf Tulln ein ganz besonderes Spiel. Der UHC ist zu Gast in der Südstadt. Hypo Niederösterreich ist Österreichs Serienmeister, der sich im Mai 2022 zum 44. (!) Mal den Titel geholt hat. Hinzu kommen 32 Österreichische Cupsiege und acht Triumphe in der Champions-League.

Trainer Patrick Salfinger weiß, was auf seine Mannschaft zukommen wird: „Das wird natürlich ein sehr schweres Spiel. Hypo spielt eine gute Deckung und sehr hohes Tempo nach vorne. Technische Fehler werden da sofort bestraft. Wir müssen konzentrierte Angriffe spielen und auch konzentriert bei den Abschlüssen sein, wenn wir mithalten wollen. Trotzdem wird es ein Spiel, um einiges auszuprobieren.“

Das letzte Duell mit Hypo ist übrigens mehr als zehn Jahre her und datiert vom 8. Mai 2012. Damals verabschiedete sich Tulln vor eigenem Publikum (nach einer 17:56-Auswärtsniederlage) mit einem 16:52-Debakel aus der WHA, wohin der UHC in dieser Saison wieder zurück kehrte.

Sportlich hätte der vorletzte Platz zwar zum Klassenerhalt gereicht, doch stieg Tulln damals aus finanziellen Gründen freiwillig in die Landesliga ab. Vor zehn Jahren mit dabei war Gabi Grossberger, die auch am vergangenen Sonntag im Tullner Kader stand.

Während Hypo von Erfolg zu Erfolg eilt, wartet Tulln nach drei Runden weiter auf den ersten Sieg. Das Auswärtsspiel bei den MAG Fivers, dem Viertplatzierten der vergangenen Saison, ging mit 25:30 verloren.

Trainer Patrick Salfinger war teilweise zufrieden, hatte aber auch einiges zu bemängeln. „Wir haben das Tempo, das MAG normalerweise spielt, in der ersten Hälfte sehr gut unter Kontrolle gehabt.“ Die Kehrseite der Medaille: „Zu viele Fehlwürfe und technische Fehler haben zum Pausen-Stand (Minus-Fünf; Anm.) geführt.“

Der Rückstand wuchs bis auf zehn Tore an (24:14; 43.). Das Spiel der Fivers nahm Fahrt auf, „und uns ist es immer weniger gelungen, das Tempo zu unterbinden“. Die Umstellung auf eine 5:1-Deckung verfehlte nicht ihre Wirkung, und dem UHC gelang wenigstens noch Resultatskosmetik. „Die Mädls haben bis zum Schluss brav gekämpft.“