Königstetten: Über 500 Läufer von ganz Klein bis Groß

Werbung

Vergangenen Samstag, 8. Oktober, fand der 16. Königstetter Herbstlauf des Alpenvereins der Sektion Königstetten statt.

Erstmals wurde der Lauf von Stefanie Reißner organisiert. Im Gegensatz zu den bisherigen Herbstläufen, welche den Hauptplatz in Königstetten als Ausgangspunkt hatten, war es für den diesjährigen Herbstlauf der Sportplatz in Königstetten. Die Kinder- und Schüler-Läufe fanden direkt am Sportplatzgelände statt, während die Erwachsenendisziplinen eine gänzlich neue Strecke erhielten. 208 Knirpse (U6, U8) liefen eine Sportplatzrunde (320 m), 120 Kinder (U10, U12) drei Runden sowie 14 Jugendliche (U14, U16) fünf Runden.

Das besondere an der Laufveranstaltung war, dass jeder Teilnehmer eine selbstgemachte Medaille und ein Startersackerl erhielt. Außerdem gab es für die Marktgemeinden Königstetten und St. Andrä Wördern sowie für die Gemeinden Zeiselmauer-Wolfpassing und Muckendorf-Wipfing eine Sonderwertung.

Auch die Bewerbe Hobbylauf, Nordic Walking und der heuer neue 3-er Staffellauf (je ca. 4.300 m) sowie der Herbstlauf (ca. 13 km) erfreuten sich großer Beliebtheit: insgesamt absolvierten 188 Läufer ihren Bewerb. Die neue Strecke verlief vom Sportplatz über Oberfeldstraße - Anton Eichberger-Straße - Hauptgraben-Straße bis zur Hauptgraben-Brücke - Feldweg „Wipfing“ und über den neuen Radweg auf der Wipfinger Straße zurück zum Sportplatz.

Die FF Königstetten sicherte die Strecke ab. Das Team des Alpenvereins verköstigte alle Zuschauer und Läufer mit Speis und Trank. Moderator Martin Krejci führte gekonnt durch die Bewerbe. Alle Ergebnisse finden sich unter www.koenigstetter-herbstlauf.at .