Tullner Handball-Damen im Gleichschritt mit St. Pölten

Tullns Handball-Damen ließen Perchtoldsdorf keine Chance. „Es war ein Start-Ziel-Sieg“, wie es Trainer Patrick Salfinger formulierte. Vor der Pause stützte sich der UHC auf eine bärenstarke Deckung, die nur sieben Gegentreffer zuließ. „Und nach vorne hatten wir - wie von mir gefordert - ein super Tempo. Ich bin stolz auf die Leistung!“

Tulln und St. Pölten marschieren im Gleichschritt vorne weg. Beide halten nach fünf Spielen bei ebenso vielen Siegen. Am 20. November kommt es zum Gipfeltreffen, muss eine Serie zu Ende gehen. Eine Woche zuvor, am 13. November, bestreitet Tulln das Auswärtsspiel in Hollabrunn.

Interessierter Beobachter des souveränen 30:22-Sieges der Damen gegen Perchtoldsdorf war Herren-Trainer Raimund Auß, der im vorangegangenen Jugendspiel auch als Schiri im Einsatz gewesen war. „Wir können auch von den Damen Sachen mitnehmen“, weiß Auß. Zum Beispiel: „Wenn man voll gepumpt ist mit Selbstvertrauen, geht alles viel leichter von der Hand.“

Die Herren sind aktuell nicht gerade voller Selbstvertrauen. Während die Damen saisonübergreifend elf Siege in Folge gefeiert und ihre letzte Meisterschaftsniederlage vor mehr als acht Monaten kassiert haben, sind die Herren zuletzt fünf Mal in Folge als Verlierer vom Platz gegangen, wobei die Derbys gegen Hollabrunn und St. Pölten mit Minus-Eins denkbar knapp endeten.

Nächster Gegner ist Fünfhaus. „Die Meisterschaftspause hat uns gut getan, die Akkus sind wieder aufgeladen. Wir lassen uns nicht verunsichern und werden es erzwingen. Ich bin davon überzeugt, dass uns die Wende gelingt.“ In der Vorbereitung auf den Gegner überlässt Auß nichts dem Zufall und setzt auch auf Video-Analyse.