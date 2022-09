Gladiatoren messen sich in Tulln

Werbung

„Wenn Sport Geschichte schreibt“ – unter diesem Motto veranstaltet die Sportunion Tulln, passend zur römischen Vergangenheit „Comagenas“, einen Hindernislauf der besonderen Art.

Am 26. Oktober verwandelt sich das Tullner Aubad zum zweiten Mal in eine Arena für die teilnehmenden Gladiatoren. Die abwechslungsreiche Strecke über 800 Meter beinhaltet acht Hindernisse, die in den Vorläufen einmal, in der Qualirunde zweimal, im Halbfinale dreimal und im Finale sogar viermal absolviert werden muss.

„Nur wer über ausreichend Kraft, Ausdauer und Geschicklichkeit verfügt, schafft es bis ins große Finale, wo die schnellsten bzw. stärksten 36 um den Titel ‚Tullner Gladiator 2022‘ kämpfen werden“, weiß Hannes Blauensteiner, Obmann der Sportunion Tulln. „Der Modus verspricht viel Spannung für Teilnehmer und Zuschauer. Durch die kompakte Strecke sind alle Hindernisse gut sichtbar.“

Gäste werden mit Getränken und Speisen der Römerzeit entsprechend verpflegt, motivierende Musik sorgt für beste Stimmung. Erstmals wird heuer auch der Gaudi-Gladiator getreu dem Motto „Nicht immer gewinnen die Schnellsten“ gekürt. Hier steht nicht die Zeit, sondern der Spaß im Vordergrund. 50 Teilnehmer haben die Chance, sich von ihrer schönsten und spektakulärsten Seite zu zeigen. Eine Promi-Jury bewertet das originellste Kostüm. Es gilt: umso verrückter, umso besser.

Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr mit den Vorläufen, der Startschuss für den Gaudi-Gladiator fällt um 14 Uhr und die Finalläufe werden um 15 Uhr erwartet.

Im Anschluss erfolgt um 16.30 Uhr die Siegerehrung. Alle Infos zur Anmeldung und zur Streckenführung unter: www.tullnergladiator.at.