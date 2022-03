Am Samstag wartet das erste „Endspiel“ für Tulln

Trainer Fritz Zenk verteilte nach der 18:25-Niederlage in Hollabrunn ein Pauschallob: „Die Niederlage ist zu hoch ausgefallen. Es war ein Schritt in die richtige Richtung. Über das ganze Spiel hinweg haben wir unsere bisher beste Abwehrleistung gebracht. Wir sind nur an den eigenen Fehlern gescheitert, aber diese werden immer weniger.“

Das klare Ergebnis täuscht. Tulln holte den schnellen 2:7-Rückstand auf. Eingeläutet wurde die Aufholjagd mit einem Tormannwechsel, Andi Schwarz erwischte einen super Tag und war ein großer Rückhalt. Mit einem Pause-übergreifenden 5:0-Run schaffte der UHC sogar noch den Ausgleich (13:13, 14:14, 15:15), zwei Mal hatten die Gäste sogar den Führungstreffer auf der Wurfhand.

Tulln-Trainer Zenk nahm in dieser Phase Timeout, nachdem Hollabrunn Oliver Nikic heraus gedeckt hatte. Und gleich nach Wiederbeginn fassten erst Maximilian Wolffhardt und Sekunden später Marcus Zupanac Zwei-Minuten-Strafen aus. „Das war der Knackpunkt!“ In den letzten 17 Minuten warf Tulln nur noch drei Tore …

„Fünfhaus ist unberechenbar“

Nun gilt die volle Konzentration dem Heimspiel am Samstag gegen Fünfhaus. Es ist die letzte Partie des Grunddurchgangs – „und für uns ein Endspiel!“ Bei einem Sieg zieht Tulln mit dem Vorletzten nach Punkten gleich, bei einem Erfolg mit mehr als drei Toren Unterschied würde der UHC wegen des dann gewonnenen direkten Vergleichs sogar noch die rote Laterne abgeben.

Für den Kampf gegen den Abstieg, der mit geteilten Punkten in Angriff genommen wird, hätte dies – neben einer vielleicht besseren Auslosung - freilich nur einen psychologischen Vorteil. „Wenn wir am Samstag gewinnen, könnten wir mit Rückenwind ins Play-Off starten.“

Fünfhaus ist eine Wundertüte. „Sie sind unberechenbar, haben gefühlt 100 Spieler im Kader und spielen jede Woche mit einer anderen Aufstellung.“ In der letzten Runde sogar mit einem neuen Trainer, bei der knappen 29:30-Niederlage gegen Atzgersdorf coachte Patrick Depauly. „Wir müssen aber auf uns schauen, die Fehler weiter minimieren. Entscheidend wird sein, die Deckungsleistung von Hollabrunn zu wiederholen.“

Tulln hat seit dem 4. Dezember, seit dem Sieg gegen Krems/Langenlois, in der Tabelle nicht mehr angeschrieben und zuletzt sechs Niederlagen in Folge kassiert. Vor dem Krems-Spiel waren es sieben Niederlagen en suite, darunter aber drei mit nur einem Tor Unterschied. Fünfhaus schlitterte gegen Atzgersdorf in die achte Niederlage in Folge. Der letzte Sieg datiert vom 13. November – gegen Tulln …