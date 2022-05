Tulln kassierte Ausgleich zwei Sekunden vor Schluss

Werbung

Nur Sekunden haben auf einen Sieg gefehlt. Eine Spielzeit von 59:50 stand an der Anzeigentafel, als Tulln beim knappen Stand von 24:23 das letzte Mal Timeout nahm und in Ballbesitz war. Krems/Langenlois setzte auf offensive Manndeckung. Und dann passierte es. Tormann Florian Haag passte zum Gegner, das Tor war leer … 24:24 zwei Sekunden vor Schluss!

Nach roter Karte ging „ein Ruck durch die Mannschaft“

Haag avancierte zum tragischen Helden des Spiels. Zuvor hatte er den Gegner zur Verzweiflung gebracht und 42 Prozent aller Würfe entschärft – eine bärenstarke Quote! Nur Haag war es zu verdanken, dass Tulln nach bereits klarem Rückstand (Minus-sechs) überhaupt noch einmal heran gekommen war. Auch die Abwehr vor ihm arbeitete tadellos und erreichte eine Marke von 30 Stopp-Fouls.

Die zweite Halbzeit hatte mit einer roten Karte gegen Alexander Fritz begonnen. Gleichsam ein Weckruf für die Tullner. „Da ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen.“ Auch Patrick Gasperov, der sich vor der Pause am Knöchel verletzt hatte, biss auf die Zähne und machte wichtige Tore.

Echtes Schlüsselspiel nun am Samstag gegen den Letzten

Die letzte Viertelstunde, in die Tulln mit einem Sechs-Tore-Rückstand gestartet war, „gewann“ Tulln mit 8:2. „Wir haben gezeigt, dass wir in die Liga gehören!“ Deshalb nimmt Trainer Fritz Zenk auch viel Positives vom Spiel mit: „Unsere Moral war großartig. Wir haben richtig bravourös gekämpft. Und der Punkt kann noch Goldes wert sein.“

Am Samstag steigt ein echtes Schlüsselspiel. Tulln empfängt Schlusslicht Fünfhaus, Anpfiff ist um 18 Uhr. Verlieren ist absolut verboten, gewinnen fast ein Muss, will Tulln den sportlichen Klassenerhalt schaffen. Zenk erwartet ein Kampfspiel und ist zuversichtlich, dass seine Mannschaft als Sieger vom Platz gehen wird. „Wir müssen nur an die letzte Viertelstunde anschließen.“