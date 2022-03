Tullner brauchten 14 Minuten bis zum ersten Torerfolg

Der 71-jährige Fritz Zenk ist schon lange im Handball-Geschäft. Aber an ein Spiel, in dem seine Mannschaft 14 Minuten kein Tor erzielt hat, kann er sich nicht erinnern. „So etwas ist mir neu. Das Schlimmste, was ich davor erlebt habe, waren 13 Fehlwürfe frei vor dem gegnerischen Tor.“

Spiel geprägt von starken Torhütern

Eine Fülle an Fehlwürfen leistete sich auch Tulln. Das St. Pöltner Tor war zugemauert. Goalie Mark Hübner hielt Ball um Ball. Dabei hatte Zenk auf die Stärken des St. Pöltner Tormanns noch extra hingewiesen. „Nummer 12, ein ,Steher‘“, stand es am Kabinen-Plakat. „Steher“ heißt, „dass Hübner im Tor nicht herum hüpft, dass er taktisch viel mit Wurfbildern arbeitet und sich auf den Gegner perfekt vorbereitet.“

Perfekt hatte er seine Hausaufgaben auch gegen Tulln gemacht und brachte den Gegner reihenweise zur Verzweiflung. Bis zum ersten Tor durch Florian Schmied dauerte es 14 Minuten und 16 Sekunden. Eine Ewigkeit!

Überhaupt war es ein kurioses Spiel. Zwischen dem 4:0 und 5:0 fiel sieben (!) Minuten lang kein einziges Tor … Denn auch Tullns Schlussmann Florian Haag hielt gut und kam mit 15 Paraden auf eine Quote von 37,5 Prozent gehaltener Bälle. Zumindest mit der Abwehr durfte Tulln einigermaßen zufrieden sein.

„Wir wollten die beiden stärksten St. Pöltner (Kral, Neumaier; Anm.) gemeinsam unter zehn Toren halten. Und das ist uns fast gelungen.“ Sie warfen elf. Am 25:15-Untergang der Tullner änderte das allerdings nichts.

Im Angriffsspiel verzeichnete der UHC einen Totalausfall. Alexander Fritz (kam praktisch direkt aus der Quarantäne), Oliver Nikic und Patrick Gasperov (kein Tor, zumindest aber drei schöne Assists) blieben mit zu vielen Fehlwürfen und -Pässen klar unter ihren Möglichkeiten, zumindest in der ersten Halbzeit. Die zweite endete unentschieden (11:11), war angesichts des Zehn-Tore-Pausenrückstands Tullns aber sportlich wertlos. Die Pause nach dem Grunddurchgang wird Tulln nützen, um „unser Angriffsspiel neu zu organisieren“.

Heißt konkret: „Unsere Angriffe mit mehr Vorwärtsbewegung besser vorbereiten, aber dem einzelnen Spieler immer sogenannte Auslösehandlungen, also individuelle Abschlüsse ermöglichen.“ In dieser Hinsicht ist St. Pölten schon viel weiter. „An St. Pölten sieht man, was kontinuierliche Arbeit ausmacht. Hut ab vor Trainer Damir Djukic, der eine super Arbeit macht. Seine Mannschaft spielt einen attraktiven, modernen Handball.“