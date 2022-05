Tullner hätten Kellerderby nicht verlieren dürfen

Werbung

Das Kellerderby gegen Fünfhaus hätte Tulln nicht verlieren dürfen! Ursachen für die Niederlage waren in erster Linie die vergebenen Hundertprozentigen in der entscheidenden Phase und die schwächere Torhüterleistung.

Ein Mitgrund für das bittere 30:31 war aber auch die frühe rote Karte für Oliver Nikic. Tullns etatmäßig bester Werfer wurde nach einem Foul an Fabian Hofbauer schon nach zehn Minuten vom Platz gestellt. Der Fünfhaus-Spieler war nach dem Knockout schwer angeschlagen, richtig benommen und konnte nicht mehr ins Geschehen eingreifen. Rot war aber eine harte Entscheidung.

„Haben das Spiel nicht hinten, sondern vorne verloren“

Ersatzmann Dominic Bonic machte seine Sache bravourös und sollte später zurecht zum besten Spieler Tullns gewählt werden. Mit sieben Toren war er hinter Patrick Gasperov bester Werfer der Heimmannschaft. „Er war unser einziger, der konsequent in die Lücken gegangen ist“, gratulierte nach dem Spiel Trainer Fritz Zenk.

Aber natürlich war Tulln aufgrund der eingeschränkten Wechselmöglichkeiten ab der zehnten Minute stark gehandicapt. Und Nikic ging nicht nur vorne, sondern auch hinten als einer der besten Tullner Abwehrspieler ab.

Zwischenzeitlich sah Tulln trotzdem schon wie der Sieger aus. So etwa, als Alexander Fritz Tulln bei Zwei-Mann-Unterzahl (!) mit einem Doppelschlag zum 16:13-Pausenstand in Führung schoss (16:13).

Der UHC verlor das Spiel vor allem im Angriff. Bonic und Renato Matijevic vergaben zu Beginn von Halbzeit zwei Hundertprozentige aufs mögliche Plus-Vier. Das sollte sich rächen.

Trainer Fritz Zenk nahm zum bestmöglichen Zeitpunkt – Fünfhaus war zum ersten Mal seit dem 4:5 in Führung gegangen (22:23) – das Timeout. Und läutete damit die vermeintliche Wende ein. Mit einem 4:0-Run ging Tulln mit 26:23 in Führung. Die Vorentscheidung? Denkste!

Dann nämlich nahm Fünfhaus Timeout. Und griff fortan mit sieben Feldspielern an. „Aber da haben wir das Spiel nicht hinten, sondern vorne verloren“, so Zenk. Tatsächlich machte Tulln in den verbleibenden elf Minuten nur noch vier Tore.

So vergaben Felix Irlacher und Max Wolffhardt hochkarätige Chancen aufs mögliche 29:28 bzw. 29:29. Auch der Schiri war nicht auf Seiten Tullns. Ein Tor von Gasperov wurde aus fragwürdigen Gründen aberkannt und im Gegenzug ein Siebenmeter gegeben, nachdem der Fünfhaus-Spieler spektakulär gefallen war und laut geschrien hatte.

„Wieder haben wir ein entscheidendes Spiel aufgrund eigener Unzulänglichkeiten verloren“, ärgerte sich Zenk.

Nach der Niederlage gegen den Letzten steht Tulln mit dem Rücken zur Wand. „Jetzt müssen wir unsere beiden Heimspiele gewinnen (gegen Atzgersdorf und die Fivers 2; Anm.) und auswärts in St. Pölten und Fünfhaus.“ Der sportliche Klassenerhalt ist für Tulln noch immer aus eigener Kraft möglich. Der wirtschaftliche auch. Hinter den Kulissen arbeiten die Spieler daran, ein Bundesliga-Budget aufzustellen.

Marcus Zupanac telefonierte mit Legende Viktor Szilagyi

Federführend beteiligt ist Marcus Zupanac. Kürzlich telefonierte er mit Österreichs Legende Viktor Szilagyi, dessen Vater Stefan den UHC Tulln zu glorreichen Zeiten trainiert hatte.

Der nunmehrige Geschäftsführer von THW Kiel, der in Österreich ein Trainingslager abhalten und gegen Graz spielen wird, sagte zu, Tulln unterstützen zu wollen. Es bleibt spannend. Sowohl sportlich, als auch finanziell.