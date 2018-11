In der ersten Halbzeit lange in Rückstand, zur Pause 13:13. Tulln tat sich gegen den schärfsten Verfolger lange schwer. Trainer Jörg Sibral hatte zur Halbzeit offensichtlich die richtigen Worte gefunden, denn seine Mannschaft zeigte sich nach Wiederbeginn stark verbessert. Tulln rührte Abwehrbeton an, ließ in den ersten 14einhalb Minuten nur drei Gegentreffer zu. Mario Vizvary präsentierte sich in Top-Form und entschärfte einige 1:1-Situationen. Im Angriff war der UHC treffsicher, vor allem der 40-jährige Altmeister Andras Bozso, der sich zehn Mal in die Schützenliste eintrug. Da konnte sich Patrik Nagy den Luxus erlauben, sowohl bei einem Siebenmeter, als auch dem Nachwurf an Tormann Stefan Kleberger zu scheitern.

Als die Gäste ihr drittes Time-Out nahmen, gab es nur noch eine Devise: „Schmeißen wir unsere gute erste Halbzeit nicht noch mehr weg. Wir wollen ein Minus-fünf!“, so Michael Bock. Und tatsächlich: Der SG Langenlois/Krems um den fünffachen HLA-Schützenkönig Tobias Schopf gelang eine Punktlandung in Form einer Resultatskosmetik auf 27:22!

„In den ersten zehn, 15 Minuten hatten wir mit den schnellen Gegnern Probleme. Dann haben wir blöde Zwei-Minuten-Strafen bekommen, sodass wir erneut einen Rückstand aufholen mussten. Spielerisch war unsere Leistung in Ordnung“, so Jörg Sibral.