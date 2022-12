Österreichs stärkste Bankdrücker

Werbung

Zum Abschluss des Jahres im Kraftdreikampf fanden in Grödig bei Salzburg zuletzt die Staatsmeisterschaften im Bankdrücken equipped statt. Equipped steht für spezielle Anzüge, die für bessere Stabilität und bessere Leistungen sorgen.

Der HSV war durch seine beiden internationalen Top-Athleten Andreas Frasl und Thomas Wetzstein würdig vertreten und beide konnten ihren Favoritenrollen im Endeffekt auf ganzer Linie gerecht werden.

Europa- und Weltmeister Andreas Frasl stellte seine bisherige Bestmarke ein und brachte erstaunliche 222,5 Kilogramm in die Höhe. Mit dieser Leistung sicherte er sich nicht nur den Staatsmeistertitel in seiner Gewichtsklasse, sondern auch den Tagessieg aller Kategorien nach Punkten. Thomas Wetzstein konnte ohne Probleme an den Erfolg seines Vereinskollegen anknüpfen. Der mehrfache Masters-Weltmeister schaffte 240kg, die ihm ebenfalls die Goldmedaille und den Staatsmeistertitel einbrachten. In der Tageswertung wurde er ausgezeichneter Dritter. Zum Abschluss ließ er sich sogar sagenhafte 275kg auflegen, an denen er nur knapp scheiterte.

Indes wurde Günter „Obelix“ Haberfellner in St. Pölten im Rahmen der SeniorensportlerInnen-Ehrung des Landes NÖ für seine Vorbild-Funktiongewürdigt.