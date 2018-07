Nur noch wenige Tage, dann ist es soweit! Von 10. bis 19. August findet in Tulln die „Men‘s European Championship 18“ statt.

Ziel von Österreichs Jugendnationalteam (Jahrgang 2000) ist Gold – und damit der Aufstieg unter die besten 16 Nationen Europas samt Qualifikation für die U-20-Euro 2020.

Österreich bekommt es in der Gruppe B mit der Slowakei, den Niederlanden, Lettland, dem Kosovo und Auftaktgegner Bulgarien zu tun. In der Parallelgruppe sind Tschechien, Türkei, Montenegro, Ukraine, Großbritannien und Irland engagiert.

Insgesamt geben sich 250 Sportler aus zwölf Nationen, 25 Offizielle aus ganz Europa und 100 Mitarbeiter ein Stelldichein. Sie sorgen für 3000 Nächtigungen in Tulln. Die Gesamt-Ausgaben belaufen sich auf 420.000 Euro, 80 Prozent werden in Tullner Betrieben umgesetzt.

Im Kader von Teamchef Roland Marouschek stehen neun Mann, die im Februar bei der Schul-WM in Katar Weltmeister geworden sind. Mit dabei im vorläufigen 22-köpfigen Aufgebot ist auch der Tullner Oliver Nikic (Krems). Seinen endgültigen 18-Mann-Kader nominiert Marouschek am 9. August.

Tulln ist für Österreichs 2000er-Jahrgang bislang ein guter Boden gewesen. Vier Spiele hat die rot-weiß-rote Auswahl in der Rosenstadt bestritten, drei gewonnen und ein Mal remisiert.

Die Vorbereitungen auf den Saisonhöhepunkt laufen seit Monaten auf Hochtouren. Ende Mai standen in Thalgau erste Leistungstests am Programm, im Anschluss fanden ein dreiwöchiger Athletikblock mit Individualtraining und Trainingslager im Landessportzentrum Steinbrunn, dem Olympiazentrum Linz und zuletzt Bärnbach statt. Gegen Top-Nation Slowenien wurden heuer bereits vier Spiele bestritten, das letzte am 12. Juli konnte gewonnen werden. Die finale Formüberprüfung gibt es gegen Kroatien am 1. August.

Alle EM-Spiele werden in der Josef-Welser-Sporthalle ausgetragen. Am Samstag, 18., finden die Kreuz- und tags darauf die Platzierungsspiele statt. Der Eintritt zu den Gruppenspielen ist frei, die Tickets für die Halbfinali und das Finale kosten 10 Euro bzw. 5 Euro (für Jugendliche zwischen 6 und 15 Jahren).