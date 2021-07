Bis zum Schluss war es in der Bundesliga im Inlinehockey hochspannend. Am letzten Spieltag lagen die Mannschaften auf den ersten drei Tabellenplätzen nur einen Punkt auseinander. Der Ligasieg war für alle möglich. Für die Red Dragons aus Altenberg bedeutete das: Sie mussten beide Partien gewinnen.

Das erste Spiel bestritten sie gegen United Pink Wings aus Wien. Die Altenbergerinnen konnten von Anfang an Druck ausüben, das Spiel mit einem 7:0 souverän für sich entscheiden. Im zweiten Aufeinandertreffen mussten die Damen gegen die Tabellenersten aus Wiener Neustadt antreten. Um den Meistertitel zu holen, war für Altenberg ein Sieg nötig, während den Gegnern ein Unentschieden ausreichte.

Die Partie war ausgeglichen, bis kurz vor Ende des Spiels stand es 0:0. Nachdem die Red Dragons einen Sieg für den Titel brauchten, beschloss Trainer Laurin Rauter, die Torfrau gegen eine fünfte Feldspielerin auszutauschen. Die Altenbergerinnen konnten nochmals Druck ausüben, doch nach einem Ballverlust schlugen die Neustädterinnen zurück und schossen den Ball ins leere Tor. Somit verloren die Rollmöpse Altenberg das Spiel mit 0:1 und beendeten die Saison auf dem zweiten Platz. Das nächste Ziel ist der Europacup im August.

Bei den Bundesliga-Herren steht die spannende Phase der österreichischen Meisterschaft noch bevor. Die Red Dragons haben den Einzug in die Playoffs geschafft und kämpfen nun um den Meistertitel. Mit einem Auswärtsspieltag in Salzburg endete der Grunddurchgang und die Altenberger gingen aus den zwei hochumkämpften Spielen einmal als Sieger und einmal als Verlierer von der Inlinehockey-Platte.

Die Dragons waren vor dem Spieltag zwar bereits fix für die Playoffs qualifiziert, wollten sich aber noch einen Top-Vier-Platz absichern. Zunächst traf man auf die Dark Vipers Salzburg und geriet schnell 3:0 in Rückstand. Die Altenberger kämpften sich zurück, glichen aus und gewannen schließlich 8:7. Gegen Wien WAT XX lief es umgekehrt. Die Drachen kamen gut ins Spiel, setzten sich 3:0 ab und mussten dann den Ausgleich hinnehmen. Sechs Sekunden vor Schluss trafen die Wiener zum 5:4 und katapultierten sich ins Viertelfinale. Altenberg beendete den Grunddurchgang auf dem vierten Tabellenplatz.

Im Viertelfinale trifft man am Samstag, 18 Uhr, auswärts auf die HC Mad Dogs Wiener Neustadt. Beim Rückspiel am 17. Juli genießt Altenberg den Heimvorteil. Der Gewinner der Serie spielt beim Finalturnier in Salzburg um den Staatsmeistertitel.