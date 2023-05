Halbzeit in der Liga

Der Saisonbeginn verlief aus Sicht der Altenberger Damen vielversprechend. Bisher lag man in der Tabelle voran. Doch dann statteten die letztjährigen Finalmannschaften Wolfurt und Wr. Neustadt den Rollmöpsen einen Besuch ab.

An einem Spieltag galt es vor heimischem Publikum die beiden herausfordernden Begegnungen zu absolvieren. Gegen Wolfurt startete man früh am Tag, erwischte dennoch einen guten Start und machte Druck. Doch dann schlich sich ein Fehler ein, der spielentscheidend sein sollte. Die Gäste erzielten im Alleingang die Führung und nutzten die acht Minuten bis zur Drittelpause, um die Rollmöpse gehörig aus der Fassung zu bringen. „Bei uns war der Hund drinnen, wir hatten ein richtiges Durcheinander“, erklärt Torfrau Nicole Arnberger.

In der Pause konnte man sich wieder sammeln und im restlichen Spiel hat das Zusammenspiel wieder funktioniert. Allerdings konnten zwei weitere Angriffe nicht abgewehrt werden. Am Ende stand es 5:3 für die Gäste und das, obwohl auch die Altenberger viele Chancen gehabt hätten. Doch der Ball wollte nicht über die Linie.

Am Nachmittag traf man dann auf die starken Wr. Neustädterinnen. Die Partie lief aber deutlich besser. Zwar mussten die Rollmöpse auch hier eine knappe 2:1-Niederlage einstecken, doch das Spiel konnte bis fünf Minuten vor Schluss offengehalten werden. „Es war ein Schlagabtausch auf beiden Seiten. Wir hatten kaum Phasen, wo wir die Kontrolle verloren haben. Unser Spielplan hat gehalten. Das Ergebnis ist gerade im Inline-Hockey denkbar knapp.“

Von Platz drei aus starten die Altenbergerinnen nun in die zweite Saisonhälfte. Die Chancen auf einen Finaleinzug stehen laut Arnberger gut. „Wir haben das Potenzial, sind gut eingespielt und haben Nachwuchs dabei, der wirklich brav spielt, auch wenn unser Kader seit Jahren nicht der größte ist.“ Noch ist alles offen, denn das Feld ist insgesamt dicht, die Liga in den vergangenen Jahren deutlich stärker geworden.

Für die Altenberger Herren sieht es in der Bundesliga derzeit weniger rosig aus. Zwei Spiele und zwei Niederlagen lautet die Bilanz, auch wenn man dieses Ergebnis bei genauerer Betrachtung relativieren muss.

Zuletzt trafen die Red Dragons auf die Tabellenersten, die Tigers aus Stegersbach. In diesem hochspannenden Auswärtsspiel konnten die Altenberger ihre Haut mehr als teuer verkaufen. Bereits im ersten Drittel zeichnete sich ein hartes und körperbetontes Spiel auf Augenhöhe ab. Nach guten Chancen auf beiden Seiten und Powerplays, die beiderseits verwertet wurden, ging es mit einem Spielstand von 4:4 in das zweite Drittel. Da erzielte jeder einen Treffer und so musste die Entscheidung im Finaldrittel herbeigeführt werden.

Stegersbach erzielte den Führungstreffer und lag bis zu einer Unaufmerksamkeit fünf Minuten vor Schluss voran. Dann war auf einmal wieder alles offen. Tore beider Teams wurden durch starke Leistungen der Torhüter bis in die 58. Spielminute verzögert. In dieser gelang es den Tigers, einen Rebound zu verwerten und so in Führung zu gehen. Das Spiel endete mit einem knappen Ergebnis von 7:6 zu Gunsten der Heimmannschaft.