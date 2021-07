Am vergangenen Wochenende standen die Kampfmannschaften der Union Red Dragons Altenberg in vollem Einsatz. Das Bundesligateam trat Auswärts im Hinspiel des Viertelfinalduells mit den Mad Dogs Wr. Neustadt an, während die Landesliga-Mannschaft mit zwei Siegen den Gruppensieg nach dem Grunddurchgang fixierte.

MAD DOGS WR. NEUSTADT - RED DRAGONS ALTENBERG 4:1. Am Samstag bestritten die Red Dragons das Hinspiel im Staatsmeisterschafts-Viertelfinale. Die Mad Dogs aus Wiener Neustadt erwischten im Niederösterreich-Duell aber den eindeutig besseren Start. Nach den ersten fünfzehn Minuten lagen die Gastgeber verdient mit 2:0 in Führung.

Im zweiten Drittel suchten die Gäste verbissen nach einem Weg zurück in die Partie und schienen diesen zunächst auch zu finden. Sie kontrollierten das Spielgeschehen in allen Phasen, scheiterten aber immer wieder an Marvin Alfanz, dem überragend aufspielenden Schlussmann der Mad Dogs. Da man die Tore, die man nicht schießt, am Ende selbst bekommt, nutzten die Wr. Neustädter einen Konter am Ende des Drittels um auf 3:0 zu stellen.

Offensivbemühungenbleiben unbelohnt

Die Red Dragons steckten zwar nicht auf und drängten auf den Anschlusstreffer, der ihnen sogar gelang. Nach dem 3:1 blieben die weiteren Offensivbemühungen allerdings unbelohnt. Mit einem Powerplay-Tor stellten die Mad Dogs in der Schlussminute sogar noch auf 4:1.

Die Altenberger rund um Kapitän Laurin Rauter haben kein leichtes Rückspiel vor sich. Sie müssen im heimischen „Dragons Lair“ drei Tore aufholen, um das Semifinale doch noch zu erreichen. Auf dem eigenen Platz rechnen die Dragons sich aber bessere Chancen aus, als auf dem schwierigen Feld in Wr. Neustadt, wie Kapitän Rauter erklärt: „Der Platz in Wr. Neustadt ist schwer zu spielen und relativ klein. Wenn du in Führung bist, kannst du gut mauern, was den Mad Dogs sicher in die Karten gespielt hat. Bei der Chancenauswertung müssen wir dennoch besser werden.“MAD DOGS WR. NEUSTADT II - RED DRAGONS ALTENBERG II 3:4. Die zweite Mannschaft der Union Red Dragons Altenberg, welche vorwiegend aus Nachwuchsspielern besteht, war ebenfalls in Wiener Neustadt zu Gast. Für sie verlief der Spieltag jedoch erfreulicher. Die jungen Dragons lieferten sich mit dem Farmteam der Wr. Neustädter ein Duell auf Augenhöhe, in dem es auch um die Tabellenführung ging.

Sieben Minuten vor dem Ende konnte Clemens Staubmann die Gäste mit seinem sehenswerten Treffer mit 3:4 in Führung bringen. Die Mad Dogs versuchten noch einmal alle Register zu ziehen, doch Leopold Mayer hielt das Tor der Dragons in den Schlussminuten sauber.

RED DRAGONS ALTENBERG II - TERNITZER INLINEWÖLFE 7:1. Das abschließende Spiel des Grunddurchgangs, das ebenfalls in Wr. Neustadt ausgetragen wurde, ging wie erwartet äußerst deutlich an die Dragons. Die Dragons waren in allen Dritteln überlegen, setzten sich früh ab und konnten die Partie früh für sich entscheiden.

Nach dem fixierten Gruppensieg treffen die Altenberger im Viertelfinale der Regionalliga Ost auf die Vienna 95ers, gegen die ihnen gute Chancen einzuräumen sind.