Altenberger Damen: Rückblick auf ein bitteres Finale

Die Bundesliga-Saison im Inlinehockey endete in Bergheim bei Salzburg mit einem emotionalen Finale. Zunächst verlief für die Rollmöpse aus Altenberg noch alles nach Plan. Man traf auf die Tabellenzweiten, die Tigers aus Stegersbach, mit dem hehren Ziel, ins Finale um den Titel aufzusteigen. Nichtsahnend, dass man sich dem späteren Meister gegenübersah.

Hervorragender Start nützte nichts

Dabei erwischten die Heimischen einen hervorragenden Start. „Wir waren selber überrascht, dass uns so schnell Tore gelungen sind“, so Spielerin Nicole Arnberger. Was nach dem 2:0 schiefging, kann sie selbst nicht genau benennen.

„Die Tigers sind nach dem Schock wieder ins Siel gekommen. Und sie hatten eine Spielerin dabei, gegen die wir noch nie aufgelaufen sind.“ Was folgte, war der Anschlusstreffer und schließlich der Ausgleich. „Der Schwung war unterbrochen, im Spiel war der Wurm drinnen.“ Der Traum vom Titel war mit dem 3:5 frühzeitig geplatzt.

Doch die unglückliche Fügung sollte erst noch kommen. Nach einer Strafverifizierung stand man plötzlich den absoluten Titelfavoriten im kleinen Finale gegenüber. Das von den Altenbergern heiß ersehnte Duell, das man gegen die Mad Dogs Wr. Neustadt um den Titel führen wollte, hatte sich in einen Kampf um einen Medaillenrang verwandelt. Der Hintergrund: Die Wr. Neustädter hatten eine Spielerin am Feld, die nicht spielberechtigt war, da sie zu wenige Partien absolviert hatte.

„Für uns war das doppelt bitter. Zuerst haben wir gegen die Tigers knapp verloren und dann kam auch noch das Duell gegen den Titelfavoriten. Wir wurden quasi schuldlos mit den Neustädtern mitgerissen, obwohl wir nichts dafürkonnten.“

Ursprünglich wäre man gegen die Wolfurt Walkers mit wesentlich höheren Chancen – wie die Saison gezeigt hat – angetreten. „Die standen dann plötzlich im Finale, obwohl sie gegen die Mad Dogs verloren haben und wir hatten nur die Negativseite von dem Ganzen.“ Die Rollmöpse versuchten gute Miene zum bösen Spiel zu machen und schrammten zu Beginn ein paar Mal recht knapp am Tor vorbei.

Im letzten Spiel ging

die Kraft aus

Ersatzgeschwächt von Urlauben und Krankenständen ging den Heimischen aber irgendwann die Kraft aus. „Wir haben aber nicht aufgehört zu kämpfen, obwohl wir gemerkt haben, dass die Situation immer schwieriger wird. Und wir haben uns auch nicht den Spaß nehmen lassen“, betont die Torfrau. Die 0:4-Niederlage und Platz vier ließen sich jedoch nicht abwenden. Welche Konsequenzen zieht Altenberg aus der Saison? „Die Chancen, die wir bekommen, müssen wir auch wirklich verwerten. Wir erarbeiten uns gute Situationen, bringen den Ball aber nicht ins Tor. Hinten passt alles so weit, aber wir müssen den anderen ‚wehtun‘, in dem wir Tore schießen und den Spielfluss der Gegner stören.“

Auch die Nachwuchsarbeit soll weiter vorangetrieben werden. „Wir haben einen kleinen Kader, da tut jeder Ausfall weh. Viele sind bei uns noch sehr jung.“

Bis September wird noch weitertrainiert, dann ist etwa ein halbes Jahr Pause, bevor die neue Meisterschaftssaison beginnt.