Judenauer Motocrosser Thomas Wolf startet durch

Die NÖN traf den Judenauer Motocrosser Thomas Wolf, welcher in dieser Saison erstmals national wie international starten wird, zu einem Interview an der Rennstrecke.

NÖN: Der Saisonbeginn naht und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, wie und womit haben Sie die letzten Monate verbracht?

Thomas Wolf: Die Weihnachtsfeiertage und die anschließenden Wochen zu Jahresbeginn, habe ich zum Konditionstraining genutzt. Sobald es die Streckenbedingungen zugelassen haben, begann ich mit dem Training auf dem Motorrad. Ich kann bereits auf sehr gut verlaufene Streckentrainings in Loidesthal, auf meiner Lieblingsstrecke in Tapiobicske in Ungarn und letztes Wochenende in Brunn im Felde zurückblicken.

Für einen Motocrossfahrer ist das Krafttraining sehr wichtig, was können Sie uns darüber erzählen?

Wolf: Im Moment betreibe ich ca. 70 Prozent Krafttraining, mit Zirkeltrainingseinheiten zuhause bzw. im Fitnesscenter und als Ausgleich absolviere ich diverse Lauftrainings. Mit den steigenden Temperaturen, wechselt sich das Verhältnis und ich verbringe dann 70 Prozent auf meinem Motorrad und 30 Prozent mit dem Krafttraining.

Was hat und wird sich im Vergleich zur letzten Saison ändern?

Wolf: Zu Jahresende habe ich mich für einen Markenwechsel entschlossen und bin von meiner Kawasaki 450 - 4 Takt auf eine KTM 300ccm – 2 Takt umgestiegen. Dabei handelt es sich nicht um einen Klassenwechsel, ich bleibe der MX1 – Klasse treu, jedoch bringt der Motorkonzeptwechsel gravierend Änderungen mit sich.

Sie sprechen Veränderungen an. Welche Auswirkungen ergeben sich daraus?

Wolf: Der Fahrspaß ist auf alle Fälle gestiegen! Ich bin seit Kindheitstagen ein 2 – Taktfan, gleich bei der ersten Trainingsausfahrt kamen dadurch positive Erinnerungen hoch. Mit der KTM darf ich mir keinen Fehler erlauben, da aufgrund der fehlenden Motorbremswirkung, ein sehr genaues Kurvenfahren bzw. Anbremsen erforderlich ist.

Mit welchen Herausforderungen kämpft ein junger Motorsportler im März 2022?

Wolf: Es ist ziemlich stressig, die Arbeit und den Sport unter einen Hut zu bringen. Sportlich darf man nicht vergessen, dass in der MX1 – ÖM, 10 – 15 Starter mit Werksunterstützung ausgestattet sind. Aus finanzieller Sicht bin ich daher immer auf der Suche nach Sponsoren und Gönnern.

Was sind Ihre Ziele und Wünsche für die beginnende Saison?

Wolf: Ich möchte die letzten 10 Prozent aus dem neuen Motorrad herauskitzeln und mich dadurch national als auch international etablieren. Im Speziellen bedanke ich mich bei meinen Sponsoren, wobei einer auch gleichzeitig mein Arbeitgeber ist und hoffentlich bleibe ich gesund und von Verletzungen verschont.