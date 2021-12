Das war das Sportjahr 2021 im Bezirk Tulln

Auf dem Weg in die Erste Liga

Tullns Handballerinnen sind das Maß der Dinge in der WHA Challenge.

Tullns Handballerinnen haben sich für die laufenden Saison sehr hohe Ziele gesteckt. Die Damen des UHC Tulln wollen den Aufstieg in die Erste Liga schaffen. Das Team von Trainer Patrick Salfinger ist auf dem besten Weg dieses Ziel auch zu erreichen.

Nach zehn Spielen in der WHA Challenge liegen die Tullnerinnen mit zehn Siegen und einer Bilanz von 296 erzielten Toren und 207 kassierten Treffern an der Tabellenspitze. Die härtesten Verfolgerinnen sind die Damen der Union St. Pölten, die bei 16 Zählern halten und somit bereits vier Punkten Rückstand aufweisen.

Aber selbst gegen die Mannschaft aus St. Pölten können Tullns Handballdamen sich im direkten Duell mit 25:18 deutlich durchsetzen. Am spannendsten sind bisher die Spiele gegen Traun, aber auch diese Begegnungen gehen mit 29:25 und 27:24 an das Team aus der Bezirkshauptstadt.

Im ÖHB-Cup schaffen die Tullnerinnen es bis ins Achtelfinale und können dort eine starke Vorstellung abliefern. Gegen das Erstligateam Ferlach/Feldkirchen spielen die UHC-Damen auf Augenhöhe mit und stehen zwischenzeitlich sogar vor der Sensation. Mit einigen punktuellen Verstärkungen sollte das Team von Patrick Salfinger also auch für die oberste Spielklasse gerüstet sein.

Aus im Semifinale

Tullns Wildwasser-Kanutin Viktoria Wolffhardt kann sich im Drama um die wieder geöffnete Qualifikation für die Olympischen Spiele gegen die Klosterneuburgerin Corinna Kuhnle durchsetzen.

Bei den Spielen läuft es dann nicht ganz nach Plan. Nach einem souveränen Einzug ins Semifinale, verpasst Wolffhardt am Ende um nur 35 Hundertstel den für den Finaleinzug notwendigen zehnten Platz.

Herbstmeister Zwentendorf

Der SV Zwentendorf legt früher als andere Vereine mit der Vorbereitung los und spult ein dichtes Programm ab. Der Aufwand macht sich offensichtlich bezahlt, denn jetzt lacht der SVZ von der Tabellenspitze in der 2. Klasse Donau.

Ein großer Faktor ist sicherlich Haris Garagic. Der Zwentendorfer Stürmer erzielt 14 Tore, führt somit die Torschützenliste an und glänzt nebenbei aber auch als Vorbereiter. Tulbings Fadim Bedzeti hat im Gegenzug gezeigt was passiert, wenn man die Vorbereitung nicht ernst genug nimmt. Der zuvor zentrale Akteur im Spiel der Tulbinger hat die Vorbereitung nicht gut genutzt und bleibt mit mageren vier Toren weit hinter den Erwartungen seiner Mannschaft.

Mit dem 10. Platz nach der Herbstmeisterschaft ist Tulbing natürlich nicht zufrieden. Die Verfolger aus Rust haben zu Beginn der Saison einen Coronacluster in der Mannschaft, der das Konzept der Mannschaft auf die Probe stellt. Erfeulich daher, dass man es trotzdem auf den zweiten Platz in der Tabelle geschafft hat.

Remiskönig Sitzenberg

Neo-Trainer Armin Wodicka hat die Mannschaft umgekrempelt. Das Team war zu Saisonbeginn nicht gut eingespielt und hatte auch einige Verletzungen zu beklagen, weshalb es nicht nach den eigenen Wünschen läuft. Insgesamt spielt Sitzenberg gleich sieben Mal unentschieden.

Eine unglaubliche Leistung

Felix Pauli mit seinen zehn Medaillen aus Bad Blumau. privat

Der für den LC Asparn laufende Felix Pauli hat ein Jahr hinter sich, dass selbst Extremsportler staunen lässt. Mit 81 Jahren absolviert er sagenhafte 15 Marathons innerhalb eines Jahres.

In Wien und in Herzogenburg gewinnt er die Altersklasse M80 überlegen. In Berlin landet er auf dem zweiten Platz und zum Abschluss finisht er beim Weihnachtsmarathon in Langenzersdorf in 4:43 Stunden.

Am beeindruckendsten ist aber die Leistung, die er in Bad Blumau abliefert: Innerhalb von 10 Tagen absolviert er dort sagenhafte 10 Marathons. Eine Leistung, der auch die dort anwesenden Extremsportler Respekt zollen müssen.

Langenrohr ohne Topstürmer

Der SV Langenrohr beendet einen schwierigen Herbst mit einem respektablen Ergebnis. Der höchstklassigste Bezirksverein liegt zwar auf dem 11. Platz und somit im unteren Tabellendrittel, mit 11 Punkte Vorsprung auf die Schlusslichter aus Mannersdorf sollte der Klassenerhalt aber keine Schwierigkeiten bereiten und der Rückstand auf das obere Drittel beträgt nur sechs Zähler.

Dabei muss man beachten, dass Langenrohr den Großteil der Herbstrunde ohne Topstürmer Emir Dilic bestreiten muss. Er zieht sich Ende August einen Sehnenabriss im Oberschenkel zu, wird im Frühjahr aber wieder auf Torjagd gehen können.

Langenlebarn auf Titeljagd

Langenlebarn kann im Frühjahr in der Gebietsliga Nord-Nordwest um den Titel mitspielen. Mit acht Siegen, einem Unentschieden und vier Niederlagen liegt Langenlebarn in der äußerst ausgeglichenen Liga auf dem fünften Platz. Der Rückstand auf Tabellenführer Hohenau: Nur ein Punkt.

Kraftakt

Alina Novak eilt weiterhin von Erfolg zu Erfolg. Die für den HSV Langenlebarn antretende Gewichtheberin kann auch 2021 ordentlich abräumen. Bei den Junioren krönt sie sich zur Österreichischen Meisterin im Stoßen. In der allgemeinen Klasse gelingt ihr sogar der Staatsmeistertitel.

Alina Novak ist mir ihrer Leistung wieder unter den besten Gewichtheberinnen des Landes zu finden. privat

Auch bei den Herren gelingt dem HSV Langenlebarn ein großer Erfolg. Thomas Wetzstein kann sich bei den Masters 1 den Weltmeistertitel im Bankdrücken in der Gewichtsklasse bis 93kg sichern.

Große Nachwuchshoffnung

Die 12-jährige Nina Skerbinz lehrt bereits wesentlich ältere Konkurrentinnen das Fürchten und ergattert sich bei der U15-ÖM mit einem starken Turnier die Silbermedaille.