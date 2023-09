Kanu-Ladies Wolffhardt und Kuhnle kämpfen um Paris-Ticket

Die Weltmeisterschaft ist diesmal doppelt wichtig für Kanu-Aushängeschild Viktoria Wolffhardt. Im Wildwasserkanal von Lee Valley geht es jetzt wieder einmal um olympische Entscheidungen. 2012 wurden in der Anlage in London die Olympia-Medaillen vergeben, 2015 die Quotenplätze für die Spiele in Rio 2016, nun geht es um Tickets für Paris 2024. Zumindest die Europäer betreffend ist es die letzte Qualifikationsmöglichkeit in den klassischen Kajak- und Canadier-Bewerben, im neuen Kajak Cross wird es noch im nächsten Juni eine Möglichkeit geben.

Je 15 Quotenplätze für Paris werden im Kajak-Einer vergeben, zwölf je Geschlecht im Canadier-Einer. Ein Aktiver kann nur einen Quotenplatz holen. Sollte jemand in beiden Disziplinen in den Qualifikationsrängen sein, zählt es im Canadier und im Kajak rückt der bzw. die Nächste nach.

Einsatz im Kajak und Canadier

Aus österreichischer Sicht könnte das Viktoria Wolffhardt betreffen. Die Tullnerin tritt da wie dort an, hat ihren Canadier-Einsatz bereits am Mittwoch. Im Kajak sind sonst die Höfleinerin Corinna Kuhnle sowie bei den Männern Felix Oschmautz, Mario Leitner und Moritz Kremslehner dabei. Die rot-weiß-rote Equipe um Cheftrainer Helmut Oblinger hat in dieser Saison hinsichtlich WM nichts dem Zufall überlassen, denn im März, Mai und August wurden in Lee Valley Trainingscamps absolviert.

Der Coach formuliert das Ziel: „Wir wollen drei Quotenplätze absichern.“ Mit dem Saisonverlauf sei er zufrieden, meinte Oblinger. Ausnahme sei Wolffhardt im Canadier. „Da ist sie bisher unter ihrem Wert geschlagen worden. Ihre Trainingsleistungen sind gut, aber in den Rennen hat es eigentlich noch nicht so wirklich geklappt.“ Oblinger schätzt, dass im Canadier ein Platz in den Top 16 für eines der zwölf Olympia-Tickets reichen werde, da nur maximal ein Quotenplatz je Nation vergeben wird.

Eine bessere Erfolgsbilanz als im Canadier hat Wolffhardt allerdings heuer im Kajak vorzuweisen.

So schaut die „Road to Paris“ aus

Wer bei Erreichen eines Quotenplatzes nächstes Jahr nach Frankreich fährt, entscheidet sich über die interne OKV-Ausscheidung. Dafür kommen im Kajak bei Frauen und Männern jeweils die EM 2023 und 2024 in die Wertung, dazu das heurige Weltcup-Finale vom 5. bis 8. Oktober auf der Olympia-Strecke 2024 in Vaires-sur-Marne. Die besten drei Ergebnisse zählen. Während die Kajak-Männer auch die WM dabei haben, ist es bei den Kajak-Frauen der erste Weltcup 2024 in Augsburg.