„Obelix“ holt sich EM-Bronze

Werbung

Günter „Obelix“ Haberfellner war für den HSV Langenlebarn bei der Europameisterschaft im klassischen Kraftdreikampf bei den Masters am Start. Bei dieser Disziplin geht es um die Gesamtleistung, die die einzelnen Starter bei der Kniebeuge, dem Bankdrücken und dem Kreuzheben schaffen. Gefragt ist also nicht nur eine ordentliche Portion Kraft, sondern auch die richtige Technik in gleich drei Disziplinen zu beherrschen.

Während der spätere Europameister Ryszard Wszola aus Polen und der Vize-Europameister Aleksandrs Kacevics aus Lettland für Haberfellner außerhalb seiner Reichweite lagen, zeichnete sich rasch ein spannendes Duell um den dritten Platz auf dem Siegertreppchen ab. Es entwickelte sich ein regelrechter Showdown zwischen Haberfellner und seinem irischen Kontrahenten J. O‘Dwyer.

Bei der Kniebeuge konnte Haberfellner ordentlich vorlegen. Er schaffte satte 162,5kg und hängte seinen Konkurrenten um stolze 42,5kg ab. Der Ire fightete aber zurück und war seinerseits beim Bankdrücken im Vorteil. Während Haberfellner 117,5kg in die Höhe brachte, kam sein Konkurrent wieder auf knapp sieben Kilogramm an ihn heran. Das abschließende Kreuzheben war dann eine spannende Sache. Der erste Versuch des Langenlebarners wurde durch einen technischen Fehler als ungültig gewertet. Beim zweiten Antritt schaffte er aber 177,5kg. O‘Dwyer stand zu diesem Zeitpunkt erst bei 150kg, musste jetzt Pokern und ließ sich 187,5kg auflegen, die er nicht bewältigen konnte. Damit war die Bronzemedaille gesichert und Haberfellner feierte diese im Anschluss mit seinem Betreuer, Welt- und Europameister Andreas Frasl.