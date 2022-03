Guter Saison-Start für Tullner Moldaschl

Am Samstag fand nach der Winterpause der erste Wettkampf der Saison 2022 statt und der gesamten Gewichtheberfamilie war die große Vorfreude anzumerken. Der Tullner Maximilian Moldaschl ging mit der neu gegründeten Wettkampfgemeinschaft aus Lochen und Rannshofen in der Regionalliga an den Start.

Bereits in dieser ersten Runde konnte Moldaschl aufzeigen, dass er sich gut auf dieses Saison vorbereitet hat. Er brachte alle Versuche zur Hochstrecke. Im Reißen steigerte er sich von 102kg beim ersten Versuch auf 114kg beim letzten Antritt und beim Stoßen konnte er sich von 125kg sogar noch auf 141kg hochschrauben.

Im Zweikampf kam er so auf eine starke Gesamtwertung von 255kg, was ihm bei seinem Gewicht von 93,55kg sehr starke 290,12 Sinclairpunkte einbrachte. Die Bestmarke seiner Mannschaft, die sich mit 3:0 klar gegen Salzburg durchsetzen konnte.