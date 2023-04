HSV Langenlebarn: Guter Start in den Schüler Cup

Werbung

Marlene Waldmüller, Julien Seitinger und Elias Danek waren für den HSV Langenlebarn bei der ersten Runde des NÖGV Schüler Cups am in Breitenfurt am Start, bei dem Jugendliche aus Niederösterreich, Wien, Tschechien und Ungarn teilnahmen. Vom Kooperationspartner der Sportmittelschule Tulln nahmen Lukas Zillinger, Fabian Weiss und Nikola Jonovic teil. Hoch erfreulich war die noch nie da gewesene Bilanz der gelungen Versuche - denn von insgesamt 36 Hebeversuchen waren sage und schreibe alle 36 gültig.

Marlene Waldmüller legte einen bärenstarken Wettkampf hin. Schon beim Gewichtheben zeigte sie mit einer neuen Bestmarke ihre Klasse. Nach einer ebenfalls starken Leistung in der Leichtathletik gewann sie die U11 mit souveränem Vorsprung.

Nach verletzungsbedingter Pause war auch Julien Seitinger wieder am Start. Er hat in der Pause offensichtlich nichts eingebüßt, zeigte sechs perfekte Versuche im Gewichtheben und überzeugte auch in der Leichtathletik, wodurch er die Tageswertung in der U13 für sich entscheiden und wichtige Punkte für den Cup sammeln konnte. Auch Lukas Zillinger vom SSV Tulln trat in der U13 an. Er zeigte seine deutlichen Fortschritte der letzten Wochen, kam nah an Seitlinger heran, musste sich aber mit dem zweiten Platz begnügen. Fabian Weiss schaffte es zwar nicht ganz aufs Podest, zeigte aber einen richtigen Leistungssprung im Vergleich zum Vorjahr und landete auf dem vierten Platz. Ebenfalls in der U13 war auch Nikola Jonovic, ebenfalls vom SSV Tulln, am Start. Er hat sein Debüt toll gemeistert und erreichte immerhin 349,42 Mehrkampfpunkte.

Der härtesten Konkurrenz sah sich wohl Elias Danek in der U15 gegenüber, wo er richtig aus der Reserve gelockt wurde. Nach einer wie immer ausgezeichneten Leichtathletik und Bestleistungen am laufenden Band beim Gewichtheben musste er sich nur haarscharf – mit 1,44 Punkten – seinem um ein Jahr älteren Mitstreiter aus Baden geschlagen geben und wurde mit 477,78 Mehrkampfpunkten hervorragender Zweiter.„Wir sind stolz auf die hervorragenden Leistungen unserer Kids und freuen uns schon auf die nächste Runde am 23. April in Baden“, so Trainerin Katrin Storka.