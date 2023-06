Mehrkampf-Erfolge für HSV

Drei HSV-Athletinnen und -Athleten nahmen an der diesjährigen österreichischen Meisterschaft im Gewichtheben und athletischen Mehrkampf in Rum (Tirol) teil und überzeugten mit ihrem Können.

Marlene Waldmüller verteidigte wiederholt ihren Titel und holte sich das vierte Mal in Serie mit mehr als 55 Punkten Vorsprung die Goldmedaille in der Klasse U11 weiblich. Sie erreichte eine neue persönliche Bestmarke von 455,23 Mehrkampfpunkten und gleich drei neue Bestleistungen im Gewichtheben.

Der um ein Jahr ältere Julien Seitinger musste sich einem stark besetzten Starterfeld in der U13 stellen und konnte mit zwei neuen Bestleistungen den zweiten Platz im Gewichtheben belegen. Nach einer etwas verpatzten Leichtathletik-Einlage erreichte er schließlich Platz vier in der Gesamtwertung. Er knackte erstmals die 500er Marke mit 506,57 Mehrkampfpunkten. Gleich vier junge Sportler schafften diese Hürde in dieser Kategorie.

Der dritte im Bunde, Lukas Zillinger vom Kooperationspartner Sportmittelschule, ging ebenfalls in der U13 an den Start und schnupperte erstmals Wettkampferfahrung auf „großer Bühne“. Mit drei neuen persönlichen Bestleistungen lag der junge Trasdorfer nach dem Gewichtheben auf Platz sechs. Dank einer gewohnt guten Leichtathletik-Leistung konnte er sich im Endresultat sogar auf Platz fünf vorkämpfen und erreichte 480,05 Punkte.

„Wir sind stolz auf die hervorragenden Leistungen unserer Kids und freuen uns auf das Highlight des ersten Halbjahres: den internationalen Juniors Battle in Lochen, Oberösterreich“, so Katrin Storka von der Sektion Kraftsport.