Obelix räumt ab

Mit zwei Athleten war der HSV Langenlebarn bei den NÖ-Landesmeisterschaften im Kraftdreikampf am Start: Günter Haberfellner der sich zuletzt bei der EM im klassischen Kraftdreikampf eine Bronzemedaille sichern konnte und Daniel Langmann der zum ersten Mal seit über vier Jahren in der Klasse bis 74kg am Start war.

Günter „Obelix“ Haberfellner bestätigte seine tolle Form und brachte am Ende des Tages insgesamt 485kg in die Wertung. Damit sicherte er sich nicht nur den ersten Platz in der AK3 sondern auch den zweiten Platz in der allgemeinen Klasse. Mit 167,5kg in der Kniebeuge stellte er dabei sogar eine neue persönliche Bestleistung auf.

Daniel Langmann brachte eine Gesamtwertung von 470kg zustande, mit der er in der allgemeinen Klasse auf dem achten Platz landete. Dabei gelangen ihm aber auch noch drei neue persönliche Bestleistungen, die auf weitere Leistungssprünge in den nächsten Monaten hoffen lassen. Dabei blieb er auch technisch sehr sauber. Sieben seiner neun Versuche waren gültig und im dritten und letzten Hebeversuch bewältigte er 190 kg, wodurch er nicht mehr weit von der magischen Marke von 200kg entfernt ist.