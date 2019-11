Bereits zum fünften Mal wurde der Athletik-Cup um die „Goldene Rose“ der Stadt Tulln direkt an der Sportmittelschule Tulln durchgeführt. Veranstaltet wurde der Cup von den Partnervereinen Schulsportverein (SSV) und Heeressportverein Langenlebarn (HSV). Hauptverantwortlich waren Direktor Georg Förstel (SSV) und Kathrin Storka (HSV).

Die Teilnehmerzahlen waren heuer im Vergleich zum Vorjahr stark rückläufig. In den Altersklassen U 11, U 13 und U 15 waren 2018 19 Athleten des SSV am Start gewesen, heuer lediglich neun. Die Leistungen waren dennoch durch die Bank hervorragend.

Besonders hervorstechen konnte Vanessa Arnautovic, die in der U 11 über Teamkollegin Emilie Moulé triumphierte. Die beiden holten sich darüber hinaus die Rose in Silber und Bronze. Ebenfalls in der U 11, jedoch bei den Burschen, zeigte Nicolas Eckerl groß auf. Er verpasste nur knapp den Klassensieg und wurde Zweiter. Allerdings gewann er die Jahresgesamtwertung des NÖGV-Nachwuchscups.

Einen starken Aufwärtstrend zeigte auch Maximilian Husner, der zwar das Podest knapp verpasste, jedoch die meisten Punkte des SSV-Teams einheimsen konnte. In der U 13 schaffte Anja Sündermann mit Platz drei nicht nur den Sprung auf‘s Stockerl. Sie gewann auch die Jahresgesamtwertung des Nachwuchscups.

Von den vier teilnehmenden HSV-Athleten sorgte Philipp Pöltl in der U 15 für eine Silbermedaille. Marlene Waldmüller erreichte in der U 9 den dritten Platz. Julien Seitinger (U 9) und Angelina Harrauer (U 15) verpassten mit den Plätzen vier und fünf knapp das Podest.