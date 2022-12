Langenlebarns Gewichtheber: Krönender Abschluss einer starken Saison

Werbung

Die Landeseinzelmeisterschaft im Gewichtheben wurde heuer in Schrems vom UAK Waldviertel ausgetragen. Auch der Bezirk Tulln war stark vertreten. Gleich neun Athletinnen und Athleten des HSV Langenlebarn waren in Schrems am Start.

Herren waren zum Start erfolgreich

Am ersten Wettkampftag waren die Herren an der Reihe. Hier gab es gleich das erste Edelmetall für Langenlebarn zu bejubeln. Matthias Gregor trat in der Gewichtsklasse bis 67kg an. Mit 58kg im Reißen und 80kg im Stoßen kürte er sich zum Vizelandesmeister in der allgemeinen Klasse und und zum Landesmeister in der U23.

Maximilian Husner war in der Klasse bis 73kg am Start, in der er sich zum Landesmeister in der U15 krönte und in der allgemeinen Klasse den hervorragenden 5. Platz belegte. Außerdem brachte er erstmals 90kg zur Hochstrecke.

Doppelt vertreten war der HSV in der Klasse bis 89kg, durch Philipp Pöltls und Philip Gotthart. Beide glänzten dabei mit neuen persönlichen Bestleistungen. Pöltl knackte mit einer neuen Stoßleistung von 114kg erstmals die Marke von 200kg im Zweikampf. Das brachte ihm neben dem 5. Platz in der allgemeinen Klasse den Landesmeistertitel in der U17.

Philip Gotthart beendete diesen Wettkampf als Vizelandesmeister der allgemeinen Klasse. Auch er konnte sich über einen neuen persönlichen Rekord von 106kg im Reißen freuen.

Den krönenden Abschluss an diesem Tag lieferte Maximilian Moldaschl. Dieser sicherte sich souverän den Landesmeistertitel in der allgemeinen Klasse bis 96kg und in der U23 mit einer Zweikampfleistung von 252kg und 286,85 Sinclair Punkten.

Alle Damen in den Spitzenplätzen

Einen Tag später waren dann die Damen am Zug. Auch hier konnte sich die Abordnung aus Langenlebarn durchaus sehen lassen.

Alina Novak ging als erste an den Start. Sie lieferte, fast schon wie gewohnt, einen großartigen Wettkampf ab, der ihr den Landesmeistertitel in der allgemeinen Klasse und in der U20 einbrachte. Mit ihren bärenstarken 220,85 Sinclairpunkten setzte sie sich nicht nur gegenüber der Konkurrenz in ihrer Klasse durch, sondern kürte sich auch zur besten Athletin des Tages.

In der Gewichtsklasse bis 76kg waren Katrin Storka und Pervin Özcicek am Start. Mit einem Wettkampf in dem sie ihre ganze Routine ausspielte, sicherte Storka sich nicht nur die Bronzemedaille in der allgemeinen Klasse, sondern auch den Landesmeistertitel in der Altersklasse II.

Özcicek meldete sich gar mit zwei persönlichen Bestleistungen wieder auf der Wettkampfbühne zurück. Nach einer verletzungsbedingten zweijährigen Pause, feierte sie ihr comeback und schaffte erstmalig stolze 110kg im Zweikampf. Das reichte immerhin für den soliden fünften Platz in dieser sehr stark besetzten Gruppe.

Zum Abschluss sicherte sich Barbara Kilian-Siegl mit einem guten Wettkampf den Landesmeistertitel in der Kategorie bis 81kg und konnte auch noch den Landesmeistertitel in der Altersklasse I nach Langenlebarn holen.

Bronze in der Mannschaftswertung

Betreut durch Cheftrainer Jürgen Pikola, der sich das ganze Wochenende um seine Athletinnen und Athleten kümmerte, schaffte der HSV Langenlebarn es auch in der Mannschaftswertung ins Spitzenfeld der 15 angetretenen Vereine und sicherte sich hier noch die Bronzemedaille.