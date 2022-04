Taekwondo: Acht Tullner Landesmeister im Schattenkampf

Werbung

Mit gleich acht Niederösterreichischen Meistertiteln und zwei Vize-Landesmeistertiteln kehrten die Taekwondoins des Tangun Tulln von der diesjährigen offenen Landesmeisterschaft im Poomsae, dem Schattzenkampf, heim. Am erfolgreichsten waren dabei wieder die Sportler der Nachwuchsklasse.

Drei Titel für Linda Daenike

In der Klasse der bis 30-jährigen war Linda Daenike fast schon in einer eigenen Kategorie unterwegs. Sie durfte sich am Ende mit drei Landesmeistertiteln schmücken. Sowohl im Einzel weiblich, als auch im Paar – gemeinsam mit Vereinskollege Michael Stach, und zusätzlich im Team mit den Geschwistern Marlene und Victoria Rebensteiner, war sie die bestplatzierte Niederösterreicherin.

Ebenfalls drei Titel konnte Marlene Rebensteiner einfahren. Einer gelang ihr im Paarbewerb der Junioren mit Anna Cosic, einer im Team mit Schwester Victoria und Linda Daenike und zum Abschluss kam auch noch der Vize-Landesmeistertitel der weiblichen Junioren dazu.

„Ich bin sehr stolz auf die Erfolge unseres Nachwuchs-Kaders. Auch wenn nicht alle am obersten Stockerlplatz landeten. Da die Regelung für die offenen NÖ-Landesmeisterschaften lautet, dass der jeweils bestplatzierte Sportler eines NÖ-Vereins, als Landesmeister:in gezählt wird, bleibt der Titel gerechterweise in Niederösterreich.“, freut sich Kadertrainerin Margit Danek über die Erfolge ihrer Schützlinge.

Sie selbst sorgte für einen NÖ-Vizelandesmeistertitel in der Klasse Einzel weiblich bis 50 Jahre LK 1, also der höchsten Leistungsklasse.

Ebenfalls in der LK1 unterwegs war Johannes Lehner. Auch er konnte eine Medaille holen. Er erreichte den 3. Platz bei den männlichen Kadetten. Er musste die gelosten Formen Taeguk Oh-Jang (Wind) und Taeguk SA-Jang (Blitz und Donner) ausführen. Er blieb sehr sauber, aber mit kleinen Schwächen in der Endverspannung der Kicks, die ihn am Ende eine bessere Platzierung kosteten.

So eine Meisterschaft kommt natürlich auch nicht ohne die Kampfrichter aus. Auch hier war der Tangun Tulln wieder stark vertreten. Die Kampffläche der höchsten Klasse, der LK1, stand unter dem wachsamen Auge und der Referee-Leitung von Großmeister Dietmar Brandl, dem Obmann des Tangun Tulln.

An seiner Seite stand Dominik Schindl. Selbst träger des. 4. DAN, Schriftführer des Vereins und gleichzeitig zuständig für die Vorprüfungen des Vereins.

„Die Landesmeisterschaft war ein guter Auftakt für die Meisterschafts-Saison. Die beiden kommenden Monate bringen gleich sechs weitere Bewerbe,“ spricht er das dichte anstehende Programm an und fährt fort: „Bei den meisten wird der Tangun Tulln wieder vertreten sein. Am 11. Juniwerden wir selbst wieder eine internationales Event ausrichten. Mit dem 1. Austrian Hanmadang wollen wir auch wieder die Sportler aus unseren Nachbarländern in Tulln willkommen heißen“, berichtet Obmann Brandl.

Mit der Dobok-Prüfung der Bambinis steht aber bereits am kommenden Samstag das nächste Event für den Verein an.