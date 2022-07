HSV-Jugend konsequent auf dem Vormarsch

Werbung

Dass die Jugend des HSV Langenlebarn immer wieder für Erfolge gut ist, ist keine große Überraschung. Die letzten Wochen haben das aber wieder deutlich bestätigt.

Ein starkes Jugendteam war bei den Staatsmeisterschaften der Herren in den Nachwuchsklassen in Linz vertreten. In der Kategorie U15 -55kg debütierte Leichtgewicht Nicolas Eckerl (14) und holte sich den Titel in der U15 sowie die Silbermedaille in der Allgemeinen Klasse. Vereinskollege Maximilian Husner (15) war in der Kategorie U15 -73kg am Start und sicherte sich ebenso den ÖM Titel in seiner Altersklasse. Philipp Pöltl (17) holte sich in der Klasse U17 -81kg ebenfalls den Jugendtitel.

Das letzte große Event des ersten Halbjahres war das 19. Internationale Juniors Battle, dass im oberösterreichischen Lochen am See ausgetragen wurde. Auch hier konnte die HSV-Jugend auf ganzer Linie überzeugen und jede Menge Edelmetall sammeln.

Marlene Waldmüller (10) holte sich mit Vorsprung in der Klasse U11 Girls die Goldmedaille, Sebastian Linko erkämpfte mit neuen Bestleistungen die Bronzemedaille in der Klasse U13 Boys leicht und Elias Danek erreichte als zweitbester Österreicher den 5. Platz in der Klasse U13 Boys schwer, er stellte gleich drei neue persönliche Bestleistungen auf.