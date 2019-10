Schreibt Sport Geschichte oder Geschichte Sport? Ersteres wird sich kommenden Sonntag zeigen, wenn die Sportunion Tulln den ersten Tullner Gladiator zur Austragung bringt.

Dass Geschichte Sport schreibt, lässt schon der Name dieser neuen Veranstaltung erahnen. Denn der Hindernislauf im Tullner Aubad soll an die Römerzeit erinnern.

Wie Gladiatoren in Vorbereitung auf ihre Kämpfe werden auch die Teilnehmer ordentlich gefordert . Acht Hindernisse gilt es zu bewältigen, die aber für jedermann zu schaffen sein sollten. Wenn nötig, ist sogar fremde Hilfe erlaubt. Die kompakte und kurzweilige Strecke umfasst lediglich 800 Meter.

Maximal 100 Athleten sind startberechtigt, gewertet wird in den Klassen U 30 bis Ü 50 sowie in einer Gesamtwertung. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre, die Nenngebühr bei Voranmeldung 28 Euro, bei Nachnennung 35 Euro. Anmeldeschluss ist am 23. Oktober.

Zum Zeitplan: Nach der Startnummernausgabe von acht bis 9.30 Uhr starten die Vorläufe um zehn Uhr. Um 11.15 Uhr folgt der Best-Loser-Lauf. Zu Mittag finden dann die Qualifikationsrunden statt, ab 13.30 Uhr werden die Halbfinalläufe ausgetragen. Der Startschuss zum Finale der besten 20 fällt schließlich um 14.30 Uhr, ab 16 Uhr ist die Siegerehrung geplant. Dann wird der „Tullner Gladiator 2019“ gekürt.

Für Teilnehmer wie Zuseher steht ein beheiztes Zelt mit Bewirtung zur Verfügung. Getränke und Speisen werden der Römerzeit entsprechend dargeboten. Bei den Hindernissen kann man an Publikumshotspots mitfiebern. Außerdem wird die Veranstaltung per Video übertragen. Musik und Moderation sorgen für Unterhaltung.