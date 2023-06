Felix Pauli (83): „Laufen ist wie frühstücken“

Ausnahmesportler Felix Pauli ist wieder voll in die Laufsaison gestartet. Zuletzt hatte der Asparner in Herzogenburg zwei Marathons in zwei Tagen abgespult und als ältester Teilnehmer jeweils seine Altersklasse gewonnen. Pauli zählt mittlerweile 83 Lenze.

Auch beim diesjährigen Vienna City Marathon passierte er im lockeren Laufschritt die Zielgerade und wurde sowohl vom Moderator bejubelt als auch von den Veranstaltern mit einem digitalen Banner als Legende tituliert und gefeiert. „Ich versteh manchmal wirklich selber nicht, was ihn antreibt. Unserer Laufgruppe ist immer wieder fasziniert, was er leistet und was für ein Vorbild er ist“, so Sohn Georg Pauli.

Für den Senior sind die bisherigen Bewerbe freilich nur Saisonauftakt. Das Jahreshighlight wartet Anfang August in Orta (Italien). Dort möchte er wieder zehn Marathons in zehn Tagen absolvieren. Die Planung dafür ist abgeschlossen, das Training in vollem Gange. Fast täglich schnallt er die Laufschuhe an.

Um die Saison passend „auslaufen“ zu lassen, stehen im Herbst noch der Wachau- und der München-Marathon am Programm.

In Summe wären das mindestens 15 Marathons in einem Jahr, denn ein paar hat Pauli für heuer noch in petto. Ob ihm das viele Laufen gar nicht langweilig wird? „In meinem Alter ist man in Pension und da habe ich sonst nur den Garten zu machen. Manche sitzen beim Fernsehen, ich muss mich bewegen. Fast jeden Tag zumindest eine halbe Stunde. Laufen ist für mich wie frühstücken oder zu Abend essen – das gehört dazu“, erklärt der Senior.