Beim Lindkogltrail in Bad Vöslau waren Top-Athleten aus ganz Österreich vertreten. Dieses Spektakel ließ sich auch Veronika Limberger nicht entgehen. Die Läuferin startete in der neuen Trailrunning-Saison gleich voll durch. Trotz Umweg gelang ihr der erste Platz.

„Wie im letzten Jahr habe ich mich für den längsten Bewerb über 32 Kilometer und 1400 Höhenmeter entschieden“, so die ehrgeizige Sportlerin. Doch den Sieg musste sich Limberger in diesem Jahr härter erarbeiten als gedacht. Von Beginn an lief Limberger an der Spitze. „Ab dem sechsten Kilometer bin ich mit einer Gruppe anderer Läufer vom Weg abgekommen“, schildert Limberger die Situation. „Wir hatten die Markierung übersehen und bemerkten dies erst nach einiger Zeit.“

Nun galt es, das Feld von hinten aufzurollen. „Zuerst war ich etwas frustriert, aber nach und nach kämpfte ich mich nach vorne.“ Beim Anstieg auf den Hohen Lindkogel lag Limberger wieder in Führung. Mit schlussendlich sogar fünf Minuten Vorsprung holte sich Limberger dann die Goldmedaille.