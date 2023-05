Tulln ist wieder im Lauffieber

Er ist mittlerweile eine fixe Institution im Tullner Veranstaltungskalender, der Tullner Rosencarcadelauf und somit werden heuer rund 800 sportbegeisterte und bewegungshungrige Sportlerinnen und Sportler erwartet, wenn dieser am 28. Juni wieder über die Bühne geht. All jene, die nicht aktiv am Bewerb teilnehmen, können wieder ein buntes Rahmenprogramm mit einer Sportaerobic-Aufführung der Sportunion Tulln, sowie beste Unterhaltung mit Musik, Moderation und guter Verpflegung genießen.

Der Tullner Rosenarcadelauf zeichnet sich besonders durch seine abwechslungsreiche Streckenführung, sowie der großartigen Stimmung entlang der Strecke aus. Das Organisationsteam der Sportunion Tulln steckt bereits voll in den Vorbereitungsarbeiten für die 11. Auflage dieses Sportevents.

Acht Bewerbe zur Auswahl

Ab 16.30 Uhr starten die Kinder- und Jugendbewerbe. „Auch der Inklusionslauf ist natürlich wieder ein Programmpunkt“, erklärt Hauptorganisator Johannes Blauensteiner. Dabei starten Kinder und Erwachsene mit Lernschwächen oder einer körperlichen Beeinträchtigung gemeinsam mit bewegungsfreudigen Mitbegleitern in einem eigenen Bewerb über die Distanz von 330m.

Der Startschuss für den Walking-Bewerb und Hobbylauf (je 6,4 km) fällt um 18 Uhr. Den Höhepunkt der Veranstaltung bildet der Hauptlauf über 9,6km, der um 19.30 Uhr beginnt. Zeitgleich startet auch der Staffellauf (dreimal 3,2 km). In bewährter Manier wird auch wieder „Tullns schnellste Firma“ und „Tullns schnellster Verein“ gesucht. In dieser Wertung erhalten alle im Bezirk Tulln sesshaften Firmen und Vereine die Möglichkeit, sich untereinander zu messen.

Die Sieger aller Klassen werden im Anschluss auf der Event-Bühne am Hauptplatz mit Pokalen geehrt. Anmeldungen sind bereits unter www.rosenarcadelauf.at möglich.