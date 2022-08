Zwentendorfer Donaulauf geht in die 20. Auflage

Werbung

Der Zwentendorfer Charity-Donaulauf geht am 17. September ab 13 Uhr über die Bühne und feiert seinen 20. Geburtstag. Aus diesem Anlass haben die Veranstalter sich einiges einfallen lassen, damit die Teilnehmer noch mehr als üblich auf ihre Kosten kommen.

So warten neben einem persönlichen Lauf-Shirt auch Sonderanfertigungen aus Holz als Medaillen auf die Teilnehmer und 2€ der Nenngebühr gehen in die Baumpflanzung in der Marktgemeinde Zwentendorf.

Der flache Rundkurs wird die Läuferinnen und Läufer am gesperrten Radweg entlang der Donau und durch den Ortskern von Zwentendorf führen. Start und Ziel für alle Läufe befinden sich beim Donauhof Zwentendorf.

Um 13 Uhr fällt der erste Startschuss, wenn die Knirps- und Kinderläufe über die Bühne gehen. Um 15 Uhr startet der Volkslauf und der Nordic Walking Bewerb über fünf Kilometer. Um 16 Uhr startet dann das Highlight, der Hauptlauf über 10 Kilometer, in dessen Rahmen auch der Staffellauf ausgetragen wird.

Die Anmeldung erfolgt über www.pentek-payment.at , wobei auch eine Nachnennung vor Ort möglich ist.