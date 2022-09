Zwentendorfer Laufspektakel erlebte seine 20. Auflage

Werbung

Bei idealem Laufwetter ging der 20. Zwentendorfer Donaulauf erfolgreich über die Bühne. Den Sieg im Hauptlauf schnappte sich Kevin Wallner, der den knapp 10 Kilometer langen Hauptlauf in 33:56 Minuten hinter sich brachte. Im folgten Philipp Gintenstorfer und Günter Fries aufs Podest, während Andreas Grubmüller auf dem vierten Platz landete.

Beim Volkslauf über fünf Kilometer konnte sich Gerhard Steinböck zum insgesamt 9. Mal durchsetzen.

Auch die Siegerin des Knirpselaufs wurde natürlich gebührend geehrt. Foto: privat

Auch die Kinder- und Jugenläufe darf man durchaus als Erfolg bewerten. Über 100 Teilnehmer fanden sich zu diesen Rennen ein, 50 davon alleine für den Knirpselauf der Jahrgänge 2013 und jünger. Mit insgesamt 50 Teilnehmern und Teilnehmerinnen war auch der Volkslauf sehr beliebt. Ein weiteres Highlight war der Staffelbewerb, bei dem insgesamt 15 Staffeln am Start waren.

Bei den Herren ging der Sieg an den Sportverein Zwentendorf, in der Mixed-Staffel war das „Lehrerteam“ am schnellsten und bei den Damen siegte der Musikverein Zwentendorf knapp vor den „DO 19 Girls“ - der Laufgruppe, die sich immer am Donnerstag um 19 Uhr zum Laufen trifft. Die größte Gruppe an Teilnehmerinnen und Teilnehmern stellte der Musikverein Zwentendorf, mit insgesamt 25 Personen.

„Wir haben 20 Jahre Kontinuität angeboten.“ Darüber freut sich der Initiator und Organisator des Donaulaufs Manfred Bichler, der natürlich anlässlich seines Jubiläums gebührend gefeiert wurde. Unterstützt wurde er in der Abwicklung des Events von Christian Richter und zahlreichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Marktgemeinde Zwentendorf.