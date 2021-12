Ein Tullner in Abu Dhabi – MC-Premiere in der Formel 1

45.000 Zuschauer bespaßen und daneben noch Weltmeister Max Verstappen, DJ-Legende Martin Garrix und Schauspieler Gerard Butler kennenlernen. Das war das Formel-1-Wochenende in Abu Dhabi aus der Sicht des Tullners Markus Floth.

Drei Tage lang heizte er als MC die Menge an und sorgte nicht nur beim hochspannenden Finale für Infotainment. Wie er dazu kam? Das weiß er selbst nicht so genau.

„Das waren richtige Gänsehautmomente“

„Ich wurde über meine österreichische Agentur als englischsprachiger Moderator angefragt. Am Montag kam das Angebot, am Mittwoch bin ich geflogen“, so Floth. Wenig Vorbereitungszeit für so eine Riesenveranstaltung. „Die Saison habe ich natürlich verfolgt und die Details im Flugzeug nachgelesen.“

MCs kennt man normalerweise vom Beachvolleyball. In der Formel 1 war das eine Premiere. „Es hat mich sehr gefreut, dass mir da so viel Vertrauen geschenkt wurde und auch alles so gut funktioniert hat.“

Highlight war der Finaltag mit dem Duell Verstappen gegen Hamilton. Besonders erinnerungswürdig war auch die Fangemeinschaft des Niederländers. „Die Holländer sind verrückt. Sie waren am lautesten und optisch in Orange am auffälligsten. Als wir die Fahrer vorgestellt haben – zuerst Hamilton und dann Verstappen – da hast du geglaubt, es hebt das Dach weg. Das waren richtige Gänsehautmomente.“

Kaum zurück, darf sich Floth bereits auf den nächsten großen Auftritt bei den Olympischen Spielen in Peking freuen. Dort moderiert er die Langlaufbewerbe.