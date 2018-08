Österreichs U-18-Nationalteam startete perfekt in die Heim-EM in Tulln und bestätigte bislang eindrucksvoll seine Favoritenrolle.

Zum Auftakt feierte das Team von Roland Marouschek einen 39:13-Kantersieg gegen Bulgarien. Nach zwölf Minuten stand es 8:0 … Dabei war Bulgarien eine große Unbekannte gewesen. „Wir hatten keine Informationen über den Gegner“, so Marouschek.

Es folgte ein ähnlich deutliches Schützenfest gegen Lettland. Österreich behielt mit 39:15 die Oberhand. Kurios, dass die Letten in Ballbesitz konsequent ihren Tormann aus dem Spiel nahmen, aus der Überzahl-Situation aber kein Kapital schlagen konnten. Der Schuss ging vielmehr nach hinten los, ein ums andere Mal musste Österreich aus großer Distanz nur noch ins leere Tor werfen …

Marouschek: „Meine Burschen haben eine super Leistung geboten. Lettland ist keine schlechte Mannschaft, sie haben gegen die Slowakei (Österreichs letzter Gruppengegner; Anm.) immerhin Unentschieden gespielt.“

Ein Schlüsselspiel um den Gruppensieg war die Montags-Partie gegen die bis dahin ebenso zwei Mal siegreichen Holländer.

Österreich ist Gruppensieger

Tatsächlich erwies sich die Niederlande als Österreichs bislang stärkster Gegner. Lokalmatador Oliver Nikic schoss seine Farben im Gegenstoß mit 2:1 in Führung, erzielte kurz darauf das 3:1 – und holte zugleich eine Zwei-Minuten-Strafe heraus.

Die größere Klasse setzte sich durch. Österreichs Vorsprung wurde sukzessive größer, mehr als ein zwischenzeitliches Minus-zwei war aus Sicht der Gäste nicht mehr drinnen. Zwei Tormann-Tore in Folge waren die finalen Höhepunkte, Micheil de Folter und Constantin Möstl, dessen Vater Werner vor Jahren seine HLA-Karriere in Tulln ausklingen lassen und erst kürzlich dafür mitverantwortlich gezeichnet hatte, dass Atzgersdorf und nicht Tulln in der 2. Bundesliga steht, warfen zum 21:16 bzw. 22:16 ins leere Tor.

Österreich hat den Gruppensieg praktisch in der Tasche und dürfte damit am Samstag im Kreuzspiel Tschechien, dem stärksten Gegner der Parallelgruppe, aus dem Weg gehen. Im Finale könnte es zum Wiedersehen mit Niederlande kommen, die sich – wie auch Österreich – den Turniersieg zum Ziel gesetzt haben.

Bei der „Opening Reception“ in der Sky Bar wurden Gastgeschenke übergeben. Im Bild: Lukas Musalek (Delegationsleiter Team Österreich), ÖHB-Generalsekretär Bernd Rabenseifner, EHF-Vizepräsident Predrag Boskovic und GR Direktor Peter Höckner als Vertreter der Stadtgemeinde Tulln (von links). | privat

Der Tullner Oliver Nikic überzeugte mit starken Leistungen in Angriff – er war als Kreisläufer gesetzt – und Abwehr und trug sich bis Redaktionsschluss drei (Bulgarien), vier (Lettland) bzw. zwei Mal (Holland) in die Schützenliste ein. Nicht nur sportlich verläuft die Men’s 18 EHF-Championship aus Tullner Sicht bislang großartig. „Es ist eine hervorragende Veranstaltung“, freute sich UHC-Obmann Bernd Zeh. ÖHB-Generalsekretär Bernd Rabenseifner freute sich insbesondere über den großen Zuschauer-Zuspruch. „Das Interesse ist sehr erfreulich.“ Tatsächlich spielte Österreich am Montag Abend vor einer schönen Kulisse von einigen hundert begeisterten Handall-Fans.

Das internationale Handball-Fest geht noch bis Sonntag weiter. Das große Finale steigt um 19.30 Uhr – hoffentlich mit Österreich und bestimmt vor einem tollen Tullner Publikum!