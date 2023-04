Atzenbrugger gelingt Doppelsieg beim Histo Cup

Nach seinem äußerst erfolgreichen Auftritt im Jahr 2022 ist der Atzenbrugger Michael März auch 2023 wieder im Histo Cup am Start. Nach einer Saison mit vielen Highlights aber auch Rückschlägen, die Michael März viel Geduld und Stunden in der Werkstatt abverlangten, sicherte dieser sich 2022 den Gesamtsieg bei den Fahrzeugen bis 2000ccm und landete in der Gesamtwertung aller Klassen auf dem ausgezeichneten vierten Platz. Die Erfolgsstrategie war relativ einfach, wie März selbst erklärte: „Historische Fahrzeuge haben immer wieder mit technischen Problemen zu kämpfen, da die Dinger einfach 50 Jahre alt sind. Die Devise lautet: So oft wie möglich ins Ziel kommen.“

Das Ziel für die jetzt angelaufene Saison 2023 wurde bereits im November gesteckt: Die goldene Ananas. Ja, diese Trophäe gibt es beim Histo Cup tatsächlich. Mit der goldenen Ananas wird nämlich jener Fahrer ausgezeichnet, der im Vergleich aller Fahrzeugklassen die meisten Punkte für sich beanspruchen konnte.

Erfolgreicher Start in die neue Saison

Gleich am ersten Rennwochenende gelang März, der unterstützt von DRS Motorsport und der Autoinstandsetzung Bieber fährt, ein gewaltiger Schritt hin zur besagten goldenen Ananas. Erneut mit seinem BMW 2002tii, Baujahr 1974 am Start, dominierte er seine Klasse bei der Saisoneröffnung am Pannonia Ring.

Doch auch trotz der zwei Erfolge hatte dieses Wochenende ein paar Überraschungen zu bieten. Das Freitagstraining wurde durch einen massiven Stromausfall stark eingebremst, Grund war der brennende Haupttraffo. Am Samstag gelangen März dann bereits in der Qualifikation eine starke Zeit und der erste Platz in der Startaufstellung. Diesen spielte er auch gekonnt aus, gab seine Führung nicht ab und setzte sich im strömenden Regen vor Nikolaus Schuch (Opel Manta A) und Michael Baltes (Fiat 131 Abarth Grp4) durch.

Am Sonntag gelang ihm dieses Kunststück erneut. Auf einen ersten Platz in der Qualifikation, auch diesmal regnete es stark, folgte wieder ein Sieg im Regenrennen. Schnellster Verfolger war erneut Nikolaus Schuch in seinem Opel Manta, den dritten Platz schnappte sich diesmal aber Markus Lipp auf seinem Alfa Romeo Alfetta GT. Die Freude über den Doppelsieg war bei März natürlich groß: „Das war wirklich ein super Start in die Saison, so kann es gerne weitergehen. Die goldene Ananas ist das erklärte Ziel und das war schon ein großer Schritt. Jetzt hoffe ich, dass wir von Rückschlägen wie im Vorjahr verschont bleiben.“ Am 12. Mai geht es bereits in Brünn mit dem nächsten Rennen für die Klasse „mit Anhang K“, in der März antritt, weiter.