Erich Gruber aus Ollern hat ein Faible für hohe Geschwindigkeit und schnurrende Motoren.

Vor 20 Jahren begann der 67-Jährige damit, seine serienmäßigen Motorräder umzurüsten. Weil er seine aufgemotzten Bikes auch auf ihre Konkurrenzfähigkeit testen wollte, stieß er auf die Viertel-Meile-Bewerbe, die in verschiedenen Klassen ausgetragen werden. Gruber selbst startet in der Super-Streetbike-Klasse. Es gilt, auf einer geraden Strecke Schnellster zu sein.

Zuletzt nahm Gruber, als ältester Starter, an so einem Beschleunigungsrennen in England teil. Dort wurde in Santa Pod der zweite von fünf EM-Läufen ausgetragen. Unter 24 Teilnehmern qualifizierte er sich haarscharf für das Finale der besten 16. Als 15ter löste er das Ticket. „Ich bin mit einem brandneuen Motor gefahren, der 596 PS hat. Nach 400 Metern hatte ich die 300 km/h-Marke durchbrochen.“ Die Finalisten traten dann im Modus Erster gegen Sechzehnter et cetera an. Sich hier zu behaupten ist äußerst schwierig. Doch Gruber hatte eine große Portion Glück: „Meinen Kontrahenten hat es das Getriebe zerrissen, das kann jedem passieren.“ Und so durfte der Senior schließlich Silber entgegennehmen. Davor hatte es noch nie ein Österreicher überhaupt ins Finale geschafft. Heuer nimmt er noch an zwei weiteren EM-Läufen teil.