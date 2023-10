Von einem Start-Ziel-Sieg kann in der heurigen Histo-Cup-Saison des Rennfahrers Michael März nicht die Rede sein. Wobei der Start mehr als vielversprechend verlief. Den Auftakt am Pannonia Ring musste der Atzenbrugger mit seinem BMW 2002tii, Baujahr 1974, zwar bei Regen bestreiten, doch er dominierte das erste Rennen im April. Dann begann allerdings die Pechsträhne. Beim zweiten Stopp in Brünn (Mai) riss die Kette der Ölpumpe, was einen kapitalen Motorschaden zur Folge hatte.

Noch im selben Monat stand der Red Bull Ring am Programm, doch so schnell war der Schaden nicht behoben. Mitte Juni reiste März dann nach Kroatien, hatte erneut Probleme mit der Ölpumpe und fuhr ohne Punkte nach Hause.

Beim Rennen im Juli in Misano schließlich wurde nach dem Training ein Defekt am Zylinderkopf festgestellt. Also wieder nichts mit dem Antritt. Und auch im August am Slovakia Ring konnte März nicht auf seinen BMW zählen. Der September brachte AufwindErst der September brachte wieder Aufwind und machte möglich, womit März wohl selbst nicht mehr gerechnet hatte. In Salzburg ging der Rennfahrer, der unterstützt von DRS Motorsport, FPS Fireprotektionservice und der Autoinstandsetzung Bieber fährt, mit neuem Motor an den Start und erzielte volle Punkte.

Beim Finale in Most schließlich setzte sich März an beiden Tagen gegen die Konkurrenz durch und kürte sich so - trotz aller Widrigkeiten - zum Meister in der Klasse „Anhang K bis 2000ccm“. Dabei setzte er sich gegen den Deutschen Robert Rottenhuber in seinem Ford Escort RS BDA mit nur zwei Punkten Vorsprung durch. Darüber hinaus holte er Silber in der Kategorie „Historische Fahrzeuge aller Klassen“.

Hilfe für die Konkurrenz

Interessante Geschichte am Rande: Einer von März' Hauptkonkurrenten, Michael Baltes aus Deutschland, konnte nach einem Ausfall in der Qualifikation am Samstag nicht mehr fahren. Nur dank eines Ersatzteils des Atzenbruggers für den Fiat 131 Gruppe 4 Bertone war eine Teilnahme noch möglich. Allerdings schied Baltes nach einem Öldruckverlust am zweiten Renntag aus.