Silberbauer im Mühlviertel: Bremsversagen bereits auf Sonderprüfung 1

Körperlich top vorbereiten und voller Selbstvertrauen, reiste der 23-jährige Königsbrunner in den Raum Perg/Schwertberg. Auch am Ford Fiesta überließ Raphael Silberbauer nichts dem Zufall. So wurden - wie von der NÖN berichtete - im Vorfeld der Mühlsteinrallye, Testfahrten im Waldviertel absolviert.

Nach freitägiger Anreisewaren nur noch Arbeiten an der Feinabstimmung erforderlich. Silberbauer - erstmals im Mühlviertel am Start - entschied sich für den Einbau neuer Bremsbeläge.

Das Duo Silberbauer/Kamauf beim „Cutten“ einer Kurve. Foto: Foto Markl

Nach kurzem „Einfahren“, im Bereich der Servicezone Schwertberg, ging es an den Start von Sonderprüfung eins. Diese erwies sich - zwischen nördlichem Donauufer und Machlanddamm gelegen - als ultraschnelle Prüfung.

Auf den 21,60 Kilometern musste mehrmals, aus über 200 km/h, Spritzkehren angebremst werden. Belastungen, welchen die neuen Bremsbelege, nicht gewachsen waren. „Wir haben bereits nach 10 Kilometern keine Bremse mehr gehabt und daher mindestens eineinhalb Minuten verloren - da ist die Luft draußen!“

Das Problem konnte allerdings erst nach Sonderprüfung zwei behoben werden. Der Racing Rookie beendet die Rallye - als fünfter seiner Klasse. Weiter geht´s bei der Herbstrallye im Raum Dobersberg.