Totalausfall kostet mächtig Punkte

Nachdem er am Auftakwochenende zum Histocup im April mit zwei Siegen und der vollen möglichen Punktezahl im Gepäck die Heimreise antreten durfte, hatte der Atzenbrugger Michael März auch am jüngsten Rennwochenende in Brünn große Erwartungen. Diese erfüllten sich allerdings nicht, sondern das Wochenende wurde ein besonders bitteres. Nach tollen Zeiten im Training sah es am Freitag zunächst gut aus und auch im Qualifying am Samstag lief alles zunächst nach Plan und März schnappte sich die Poleposition. Dann kam es aber ganz dick. Gleich in der ersten Runde merkte der KFZ-Sachverständige, dass etwas an seinem Boliden nicht stimmte. Der Öldruck war weg, nichts ging mehr. Er musste das Rennen abbrechen und die Heimreise ohne Punkte antreten.

In der Werkstatt war die Ursache dann rasch gefunden: Die Kette der Ölpumpe war gerissen. Durch den fehlenden Öldruck fehlte die Schmierung und somit wurden auch die Lager und die Kolben in Mitleidenschaft gezogen. „Wirklich sehr schade. Es wäre sehr interessante Konkurrenz am Start gewesen und der Start hat super geklappt“, so März. Besonders bitter: Eigentlich wollte er die Ölpumpe vor dem Rennen sogar noch austauschen, das Ersatzteil kam aber nicht rechtzeitig. Im Rennen um die heißbegehrte goldene Ananas und um den Klassensieg war das natürlich ein krasser Rückschlag.

Zum nächsten Stop des HistoCups am kommenden Wochenende wird der BMW von März noch nicht bereit sein, doch spätestens beim übernächsten Event in Kroatien Mitte Juni möchte März wieder voll attackieren. „Das war natürlich ein großer Rückschlag, aber es gibt noch viele Rennen und genug Möglichkeiten um Punkte aufzuholen“, gibt er sich noch nicht geschlagen.