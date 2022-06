Seitenwagenfahrer Grabmüller: Die Gefahr fährt immer mit

Werbung

Die NÖN, traf den in Bierbaum am Kleebühel (Gemeinde Königsbrunn) lebenden Seitenwagenfahrer, zu einem Interview. Bei der berühmt-berüchtigten Tourist Trophy erlebte er ein dramatisches Rennen mit. Zu den Verunfallten im Kurvenlabyrinth auf der Isle of Man zählte auch der Bruder seines französischen Beifahrers Sebastien Lavorel.

NÖN: Sie sind der Cousin von Ex F1-Pilot Alexander Wurz, warum erfolgte der Einstieg in den Seitenwagensport?

Michael Grabmüller: Ich bin im tschechischen Horice, mit einem Oldtimer Motorrad bei m dortigen Classic-GP gestartet und in der Früh von einem Geräusch geweckt worden. Das waren die Seitenwagen! Daraufhin habe ich mir einen Alten in England gekauft.

Warum startet man als erfolgreicher WM- und IDM-Pilot , bei der TT und wie kam es dazu?

Grabmüller: Das war reiner Zufall! Durch einen Gespannwechsel und über Ex-Weltmeister Klaus Klaffenböck, bin ich auf die Insel gekommen. Die Tourist-Trophy ist einfach DAS RENNEN. Jeder Gespannfahrer möchte bei diesem Rennen starten.

„Du bereitest dich vor, als würdest du nicht mehr zurückkommen“: Michael Grabmüller. Foto: privat

Die Strecke auf der Isle of Man ist nicht nur die Gefährlichste, sondern mit über 60 Kilometern auch die Längste - wie orientiert sich ein Fahrer?

Grabmüller: Vor meinem ersten Start, war ich über die Weihnachtsfeiertage auf der Insel. Meine Lebensgefährtin und ich, sind mit einem Leihauto die Strecke abgefahren - und das jeden Tag, von früh bis spät! Das Problem ist jedoch, dass man mit dem Auto über einen Stunde fährt. Mit dem Seitenwagen wird der Kurs in 20 Minuten umrundet. Dadurch passen die Anhaltspunkte nicht. Ich habe es letztlich nur auf dem Renngerät gelernt.

Wie läuft eine TT-Veranstaltung ab?

Grabmüller: Ehrlich gesagt breitest du alles so vor, als würdest du nicht mehr zurückkommen! Es sind 2700 Kilometer zur Isle of Man. Dafür bist du, inklusive Fährfahrt, drei Tage unterwegs. Via Belgien oder Frankreich, gehts nach England und von dort in die Irische See. Nach dem Aufbau der benötigten Infrastruktur, erfolgt die technische Abnahme des Seitenwagens. Die Kommissäre dort sind die Genauesten auf der Welt, da nichts passieren darf - auch entsprechende Erfolge müssen von den Startern im Vorfeld nachgewiesen werden.

Sie sprechen die Gefahr an. Warum kam es heuer zu vermehrten Todesstürzen?

Grabmüller: Es war sicher kein Vorteil, dass coronabedingt kaum Roadracingveranstaltungen durchgeführt wurden. Die Verunglückten sind zumeist Newcomer. Man hat einfach keinen Sturzraum.

Die Seitenwagenunfälle passierten an der selben Stelle - Warum?

Grabmüller: Das kann ich nicht beurteilen. Es wurden Untersuchungen eingeleitet, wobei die Ursache noch nicht bekannt ist. Die Strecke ist einfach sauschnell, verzeiht kaum Fehler. Der Veranstalter, wird aufgrund der technischen Entwicklungen, regulierend eingreifen müssen - auch aufgrund der Kostenfrage. Kein Zuschauer der Welt sieht mit freiem Auge den Unterschied zwischen 114 und 119 Meilen Rundenschnitt.

Wie kann sich der Leser eine Runde auf dem legendären Mountain-Kurs vorstellen?

Grabmüller: Der Starter klopft einem auf die Schulter - ab diesem Zeichen befindet man sich in einer eigenen Welt. Bei voller Konzentration, befinde ich mich in einer Art von Tunnel. Wobei ich mich auf das Asphaltband fokussiere und Häuser und Verkehrszeichen zur Orientierung wahrnehme.

Was sind Ihre Lieblingsabschnitte auf dieser Berg- und Talbahn?

Grabmüller: Makabererweise die Stelle, wo sich die Unfälle ereignet haben. Dort musst du aufgrund der Steinmauern extrem sauber fahren. Die Senke bei Bray Hill verlangt vollste Konzentration. Auch die Ortsdurchfahrten haben ihren Reiz. Fahrer und Beifahrer müssen einfach alles geben - ich habe übrigens 2016 einen verloren! Zum Glück ist ihm nichts passiert. Auch der Licht-Schattenwechsel ist eine Spezialität dieser Rennstrecke. Ein erhebendes und erleichterndes Gefühl durchlebe ich auf der letzten Runde. Nach der Ortsdurchfahrt von Ramsey, hast du es geschafft.