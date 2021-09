Seit wann wussten Sie, dass der TC Tulln möglicherweise Austagungsort eines ATP Challenger Turniers werden könnte?

Josef Beinhardt: Im April erfuhr ich zum ersten Mal davon. Zu diesem Zeitpunkt war es für mich noch unvorstellbar ein solches Turnier bei uns durchzuführen. Wenig später kam ein Anruf von Ronald Leitgeb, ob wir ein Treffen arrangieren könnten. Da kamen dann Leitgeb, Jürgen Melzer, Thomas Schweda (ÖTV-Geschäftsführer) und Christoph Henneis (Sportland Niederösterreich), um die Anlage zu besichtigen. Kurz darauf wurde der Vertrag unterschrieben. Die Stadtgemeinde Tulln und das Land Niederösterreich standen von Anfang an hinter uns und sicherten uns ihre Unterstützung zu. Die Rückendeckung von solch wichtigen Partnern zu haben, hat uns sehr beruhigt. Allein hätten wir das nicht gestemmt.

Warum war ein Turnier dieser Art für Sie unvorstellbar? Wo lagen die Probleme?

Die Infrastruktur und das Raumangebot waren einfach nicht ausreichend. Die ATP gibt ein genaues Regelwerk vor, wie viel Auslauf den Spielern auf den Plätzen zur Verfügung stehen muss. Zwei unserer Plätze waren zu klein. Da mussten wir die Zäune und Rigolen entfernen und weiter nach außen versetzen. Gerade auf Platz Zwei war dies durch den angrenzenden Hügel die größte Arbeit. Den Center Court haben wir zusätzlich mit Tribünen und eigenen VIP Logen ausgestattet. Bei den Umbauarbeiten haben wir besonderen Wert darauf gelegt, Tullner Firmen zum Zuge kommen zu lassen. Bei diesen will ich mich an dieser Stelle noch einmal herzlich für den reibungslosen Ablauf und die gute Zusammenarbeit bedanken.

Wie viele Plätze stehen dem Turnier zur Verfügung?

Gespielt wird auf vier Außenplätzen. Die Matches werden dabei allesamt gestreamt und das Finalspiel am Samstag auf ORF 1 übertragen. Einer der Hallenplätze wird als Unterkunft für Büros etc. umfunktioniert. Die restlichen drei Indoor-Plätze sowie drei Freiplätze werden unseren Mitgliedern auch während dem Turnier zur Verfügung stehen.

„Aufstrebende Next-Gen-Spieler wie Hugo Gaston und Holger Rune sind ebenfalls mit dabei.“

Welche Spieler haben sich bereits für die NÖ Open angekündigt?

Wir dürfen uns über ein sehr ausgeglichenes und gutes Starterfeld freuen. Vier Top-100-Spieler haben genannt. Auf Position Eins wird die Nummer 65 der Weltrangliste, Jaume Munar (ESP), gesetzt sein. Mit Philipp Kohlschreiber (GER), Marco Cecchinato (ITA) und Damir Dzumhur (BIH) werden zusätzlich drei ATP-Turniersieger in Tulln aufschlagen. Aufstrebende Next-Gen-Spieler, wie Hugo Gaston (FRA) und Holger Rune (DEN), sind ebenfalls mit dabei. Auf österreichischer Seite tritt neben Dennis Novak und Sebastian Ofner auch Lucas Miedler als Lokalmatador an.

Wie viel wird die Zuschauer der Eintritt kosten?

Bis einschließlich Mittwoch ist der Eintritt für alle Zuschauer frei. Am Donnerstag (Viertelfinale) sowie am Freitag (Halbfinale) beläuft sich der Ticketpreis auf 15€ pro Person. Den Finaltag am Samstag bekommt man für 20€ zu sehen. Für Klubmitglieder des TC Tulln gilt die ganze Woche über freier Eintritt. Wir hoffen natürlich auf möglichst viel heimisches Publikum.

Wie sehen die Pläne für die kommenden Jahre aus?

Die Austragung des Challenger Turniers ist vorerst für drei Jahre geplant. In dieser Zeit wollen wir das Event jedes Jahr ein bisschen vergrößern. Da haben wir bereits einige Ideen. Die „Goldene Rose“, welche heuer aufgrund der Umbauarbeiten nicht stattfinden konnte, wird nächstes Jahr in ihrer 68. Auflage zurückkehren. Aber jetzt freuen wir uns erst einmal auf kommende Woche.