Vorbereitungen auf das Tullner Tennis-Spektakel laufen gut

Werbung

Bereits kommendes Wochenende ist es wieder soweit. Die zweite Auflage der NÖ Open steht vor der Tür. Beim ATP Challenger der höchsten Kategorie wird erneut eine Fülle an Weltklasse-Spielern am TC Tulln um wertvolle Punkte kämpfen. Die Vorbereitungen und Umbauarbeiten für das Großevent sind dabei gerade voll im Gange.

„Bisher läuft dabei alles nach Plan“, versicherte TCT-Obmann Josef Beinhardt. Eine Neuerung der diesjährigen Infrastruktur wird vor allem der Center Court mit sich bringen. Dessen Tribüne wird heuer eine Kapazität für etwa 1.500 Personen bieten. „Das ist das dreifache Kontingent des Vorjahres. Da wir mit dem Platz sonst nicht ausgekommen wären, haben wir den Center Court daher auf Platz 9 verlegt“, verriet der Obmann weiter.

Hugo Dellien als Nummer 1 gesetzt

Doch auch was die Nennliste betrifft, konnten die 103.922 Euro dotierten NÖ Open dieses Jahr eine Steigerung hinlegen. Die derzeitigen Top-Vier der Setzliste befinden sich allesamt in den Top-100 der ATP-Weltrangliste. Angeführt wird das Feld dabei von zwei Südamerikanern. Als Nummer 1 des Turniers wird der Bolivianer Hugo Dellien (Nr. 73 ATP) an den Start gehen.

Knapp dahinter gereiht (Nr. 78 ATP) gibt der Argentinier Federico Coria sein Debüt in Tulln. Als Nummer 3 des Turniers wird erstmals ein amtierender Grand-Slam-Sieger am TCT aufschlagen. Der Australier Thanasi Kokkinakis triumphierte Anfang des Jahres mit Partner Nick Kyrgios in der Doppel-Konkurrenz der Australian Open und wird nun sein Glück in Tulln versuchen.

Komplettiert wird das führende Quartett durch den 21-jährigen Chun-Hsin Tseng aus Taiwan, der versuchen wird seinen dritten Challenger-Titel dieses Jahres einzufahren. „Dass unsere Nennliste heuer noch prominenter, stärker und internationaler ist, beweist, dass sich Tulln gleich mit dem letztjährigen Debüt einen guten Namen in der Tennisszene machen konnte“, freut sich Turnierdirektor Florian Leitgeb.

Auch die besten Österreicher sind am Start

Doch auch die Fans des rot-weiß-roten Tennisports werden kommende Woche nicht zu kurz kommen. Die drei rangbesten Österreicher werden allesamt im Hauptbewerb an den Start gehen. Die österreichische Nummer 1 Dennis Novak sowie Kitzbühel-Überraschungsfinalist Filip Misolic erreichten im Vorjahr jeweils das Viertelfinale. Jurij Rodionov hingegen wird zum ersten Mal in Tulln zu Werke gehen.

Auch Tullns waschechter Lokalmatador Lucas Miedler wird bei der zweiten Auflage der NÖ Open wieder dabei sein. Gemeinsam mit seinem Tiroler Partner Alexander Erler wird der Tullner auf die Jagd nach seinem dritten Doppel-Titel in dieser Saison gehen. „Ich freue mich schon enorm drauf, wieder in meiner Heimatstadt aufzuschlagen“, so Miedler. „Hoffentlich vor vielen bekannten Gesichtern!“

Für die österreichischen Spieler bietet das Challenger in Tulln obendrein eine perfekte Möglichkeit, sich auf die Bedingungen der Davis-Cup-Partie gegen Pakistan einzustellen. Denn diese findet nur eine Woche später (16./17.9.) ebenfalls am TC Tulln statt. ÖTV-Sportdirektor und Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer ist jedenfalls schon jetzt in voller Vorfreude zum Event-Doppel in der Rosenstadt: „Das werden zwei wirklich gute Tennis-Wochen in Tulln!“